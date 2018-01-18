Для партнерів України закон про деокупацію є прийнятним, а для Росії він критично негативний – Парубій

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що для міжнародних партнерів України закон про реінтеграцію Донбасу є прийнятним, а для Росії він критично негативний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на питання, що для міжнародних партнерів України та Росії означає ухвалення закону про реінтеграцію Донбасу.

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"Перш за все, він для України має значення. І в даному випадку тільки з цього мотиву ми повинні виходити", - сказав Парубій.

Він нагадав, що в законі йдеться про визнання Російської Федерації агресором, вводиться низка організаційних моментів, зокрема, щодо єдиного центру управління усіма силами безпеки в районі проведення АТО.

"В законі вводиться термінологія "військової операції", яка може бути замінена на формулювання "АТО", яка була прийнята у 2014 році", - сказав спікер.

Так, за його словами, міжнародні партнери України, які спершу "з певною осторогою ставилися до цього закону", на завершальному етапі його обговорення "з розумінням підійшли до прийняття цього закону".

"Для наших партнерів - США і Євросоюзу - цей законопроект не є критичним. Він є прийнятним і зрозумілим. А звичайно, що Російська Федерація, це було видно по телеканалах, просто бісилася від прийняття цього закону і по всіх новинах вони розгорнули цілу пропагандистську кампанію для неприйняття цього закону", - сказав голова ВР.

На його думку, для Росії цей закон є "найбільшим острахом".

"Найбільший острах, що в законі, в тому числі, передбачено і можливість проведення військової операції на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. І звичайно, для них цей законопроект - критично негативний і вони неодноразово це демонстрували в останні дні по своїх телеканалах і всіляко намагалися зробити усе можливе, щоб цей закон не був прийнятий, через своїх, в тому числі, і агентів впливу", - підкреслив Парубій.