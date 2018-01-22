Лавров поскаржився, що проект РФ про миротворців на Донбасі ніхто не обговорює

Введення миротворчих сил ООН на Донбас від Росії не залежить. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю російському виданню "Комерсант". При цьому він зазначив, що "якби це залежало від нас, то вони вже давно б там з'явилися".

Читайте такожЛавров поскаржився, що рівень русофобії на Заході вищий, ніж за часів холодної війни За його словами, введенню миротворчої місії "заважає тільки одне - ніхто не хоче починати конкретно обговорювати пропозиції Росії щодо цієї місії.

Він зазначив, що поправок до російських пропозицій щодо миротворчої місії ніхто не пропонував, а Росія хоче поправок. "Я розмовляв з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, з нашими французькими, німецькими колегами. Вони кажуть, що це дуже правильний і хороший крок, але потрібно щось ще", - зазначив він. - Добре, давайте сядемо, ви нам скажіть, що і як, ми подивимося, наскільки це відповідає цілям реалізації мінських домовленостей". "Нам відповідають, що треба подумати, як ще щось зробити. Але «пара йде у свисток», ніхто з нами не сідає і не починає обговорювати", - зазначив російський міністр.

Лавров зазначив, що в Мінських домовленостях прямо сказано, що все, що потрібно робити, "має бути предметом узгодження між Києвом і так званими окремими районами Донецької та Луганської областей". "Не можна просто взяти і викинути політичну частину мінських домовленостей. Обіцянка, що вони потім будуть виконані, коли військова оонівська адміністрація візьме під контроль усю цю територію, сумнівна. Якщо автори цієї ідеї вмовлять Донецьк і Луганськ - заради Бога, будь ласка", - сказав Лавров.