Закон про реінтеграцію Донбасу не дасть РФ легалізувати окупантів під виглядом миротворців - Гримчак

Росія фактично визнала себе стороною конфлікту на сході України й засвідчила значущість українського закону про реінтеграцію Донбасу.

Про це заявив в інтерв’ю Радіо Свобода заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрій Гримчак.

Він обґрунтував свою думку тим, що обговоренню саме ухваленого Верховною Радою закону присвятив засідання Ради безпеки Росії президент цієї країни Володимир Путін.

Як зауважив Гримчак, «хлопці, ви весь час переконували, що «ми не ми», «нас там немає», «ми взагалі «посередники»… І тепер Путін збирав Раду безпеки саме з приводу рішення українського парламенту стосовно невід’ємної частини території України.

Також за словами заступника міністра, ухвалення закону про реінтеграцію Донбасу сприятиме тому, що Росія не зможе легалізувати своїх вояків-окупантів на сході України під виглядом миротворців.

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"Це той закон, який проказує напрямок, яким шляхом ми будемо повертати ці території, і створює правові підстави для цього. Я сказав би так.

Перший, я думаю, дуже важливий пункт, він буде ще неодноразово згадуватися – це посилання на те, що Україна використовує статтю 51 Статуту ООН про те, що будь-яка країна має право на самооборону.

Друге – це те, що попри те, що інколи маніпуляція або така якась гра на супротивника має дуже патріотичне забарвлення, але в даному випадку це не пройшло. Тому що були вимоги, що «давайте встановимо дату початку окупації». На що було сказано, що це неправильно ані юридично, ані логічно. У нас є дата початку агресії – 20 лютого 2014 року. Ця дата закріплена законом від квітня 2014 року про окупацію Криму. У нас вже тоді було визначено, що територія Криму є окупованою. І тому те, що у нас відбувалося на сході України – це не якась окрема агресія Російської Федерації, а це все почалося 20 лютого 2014 року. Це згадується, що початок був тоді, а все інше – це наслідки саме такої діяльності. І територія визнана окупованою. Я теж вважаю, що це теж дуже важливо.

Ці два важливі такі пункти. Вони ще дуже важливі в тому, що сьогодні в нас йдуть перемови з приводу можливої наявності миротворців. Посилює позицію України в тому. Бо Росія начебто категорично проти миротворців, прес-конференція Лаврова, який каже: ні, місія може працювати по всій території ОРДЛО", - наголосив Гримчак.

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Водночас Гримчак зазначив: якщо розірвати дипвідносини з Росією, хто допомагатиме там українським полоненим?

"У нас фактично, перекладаючи на нормальну мову, понижений рівень дипломатичного представництва. По-друге, взагалі-то розірвання дипвідносин – це прерогатива уряду. Це так звана Віденська конвенція 1862 року. І третє. От я – нормальна людина, знову повертаюся: чи будемо ми робити кроки тільки тому, що хтось вважає, що отак правильно? А я питаю: добре, ми розірвали дипвідносини (Бог з ними!) – краще нам стане? Це на щось вплине? Будь-якою дією (вибачте, це, може, неправильний підхід – «бариги» так розмірковують) ми можемо заподіяти собі шкоду. І ми можемо йти на шкоду власній країні тільки тоді, коли шкода супротивникові набагато перевищує нашу. А тепер у мене питання. У нас є сьогодні 60 чи 72 полонених наших у російських тюрмах.

Я не про ОРДЛО зараз і не про Крим. Я про російські тюрми. Сьогодні до них мають доступ консули, вони мають право допомоги їм і так далі. У мене питання: ми розірвали дипвідносини – хто цим буде займатися? Це перше. І друге. У чому наш виграш? Ми, вибачте, вийдемо і скажемо: ми зробили так, як ми вважали за потрібне, тому що саме так, як вважають наші «зрадофіли», треба вести війну. Це єдина підстава сьогодні розірвати. Можливо, завтра стане потрібно – ми це зробимо. Так само, як і з законом, який був проголосований. Між іншим, він заблокований «Опоблоком». І тепер тільки 6 лютого буде проголосований і, скоріш за все, надрукований. Тільки після того почнеться час його підписання", - зазначив Гримчак.