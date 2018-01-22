Клімкін: на території РФ перебувають 22 політв'язня з України
17:18, 22 січня 2018Політика
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Всього, за його словами, якщо враховувати і окупований Крим, РФ тримає за гратами понад 60 українських політв'язнів.
Павло Клімкін / фото REUTERS
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що на території Російської Федерації у в'язницях перебувають 22 політичних в'язня з України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава зовнішньополітичного відомства повідомив на прес-конференції, присвяченій підсумкам діяльності української дипломатії у 2017 році та пріоритетам 2018 року.
«Зараз маємо більше 60 політичних в'язнів, і 22 з них, як ви знаєте, - на території Росії. Інші - на території окупованого Криму», - сказав Клімкін.
Як повідомляв УНІАН, кримські окупанти засудили українського активіста Володимира Балуха до 3 років 7 місяців за нібито зберігання патронів і тротилових шашок.
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