Клімкін: на території РФ перебувають 22 політв'язня з України

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що на території Російської Федерації у в'язницях перебувають 22 політичних в'язня з України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава зовнішньополітичного відомства повідомив на прес-конференції, присвяченій підсумкам діяльності української дипломатії у 2017 році та пріоритетам 2018 року.

«Зараз маємо більше 60 політичних в'язнів, і 22 з них, як ви знаєте, - на території Росії. Інші - на території окупованого Криму», - сказав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, кримські окупанти засудили українського активіста Володимира Балуха до 3 років 7 місяців за нібито зберігання патронів і тротилових шашок.