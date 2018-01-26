Експерт знайшла у президентському законі про Антикорупційний суд лише один плюс (відео)

Між тим, яким бачить Антикорупційний суд президент України і тим, на який суд чекають міжнародні організації на кшталт Світового банку, МВФ, Венеціанської комісії, є величезні розбіжності.

Про це розповіла у ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1 експерт центру протидії корупції Анастасія Красносільська.

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За її оцінкою, єдиним плюсом в законі президента є те, що окремий антикорупційний суд разом з апеляцією, а не антикорупційна палата, як пропонувалося раніше, таки має існувати.

Серед мінусів експерт називає пропозицію президента обирати суддів Антикорупційного суду по-старому, тобто так само, як обирали суддів для Верховного суду. Громадська рада міжнародних експертів, за цією пропозицією президента, даватиме лише поради. У випадку із Верховним судом, за словами експерта, поради такої ж ради були проігноровані у 60% випадків.

Міжнародні партнери ж очікують надання такій раді не дорадчої, а ключової ролі при обранні суддів. Міжнародні експерти мають відфільтровувати тих кандидатів, які не відповідають критеріям суддів цивілізованих країн.

У президентському проекті закону щодо антикорупційного суду йдеться, що суд має займатися не тільки топ-корупцією, а справами щодо наркотиків і зброї. Натомість, міжнародні донори говорять, що суд повинен сконцентруватися лише на справах високопосадовців-корупціонерів, аби не бути перенавантаженим.

Президент пропонує, щоб кожен кандидат на посаду антикорупційного судді володів не лише досвідом роботи суддею, адвокатом і прокурором, але і досвідом роботи у міжнародних судах, правоохоронних органах за кордоном тощо. На думку експерта, проблема полягає у тому, що в Україні людей з таким досвідом небагато, тож з такими кваліфікаційними вимогами держава може просто не знайти людей.

Міжнародні партнери, в свою чергу, наголошують, що повинні існувати такі критерії, які зможуть залучити до Антикорупційного суду якомога більше професіоналів.