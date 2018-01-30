У Путіна відреагували на "кремлівську доповідь"

Прес-секретар президента РФ підкреслює, що опублікована в США «кремлівська доповідь» має бути ще проаналізована.

У Кремлі заявили, що не потрібно «віддаватися емоціям» у зв'язку з публікацією США списку наближених до президента РФ Володимира Путіна, оскільки опублікований документ має бути ще проаналізований.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

За його словами, російські чиновники з опублікованого списку названі «ворогами США».

«Має бути проаналізовано факт публікації саме такого списку - максимально широкого зі згадуванням членів вищого керівництва Росії, що досить безпрецедентно. Лише після аналізу можна давати якісь висновки, приходити до будь-яких виборів», - заявив Пєсков.

Він повідомив, що заяву щодо цього списку найімовірніше сьогодні зробить президент РФ, коли буде зустрічатись зі своїми довіреними особами.

Пєсков зазначив, що в опублікованому документі багато застережень, що він не є розширенням санкцій або обмежень, але сам факт надання йому публічності «потенційно може завдавати шкоди іміджу та реноме нашим підприємцям, нашим політикам і членам керівництва».

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Він підкреслив, що поки цей список не є санкціями, але в США заявили, що в майбутньому можуть запроваджуватись персональні санкції, і тут «диявол криється в деталях», тому «поверхневий і емоційний підхід неприйнятний».

«Необхідний аналіз. Не перший день ми живемо в умовах досить агресивних проявів. Тут не потрібно вдаватися до емоцій - треба все зрозуміти, а потім вже сформулювати позицію», - вважає Пєсков.

При цьому він звернув увагу, що особи з цього списку «названі ворогами США, якщо уважно прочитати текст і заголовок документа».

«Де-факто - вся ця група осіб названа ворогами США. Це підхід, це заява», - підсумував прес-секретар Путіна.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін США представив так звану «кремлівську доповідь» - список наближених до президента Росії Володимира Путіна осіб, стосовно яких можуть бути введені санкції.

До документа увійшли 210 осіб. У їх числі всі члени уряду Росії, співробітники адміністрації Путіна, «інші високопосадові політичні лідери» та олігархи.

До списка, зокрема, увійшли прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, голова адміністрації президента Андрій Вайно, голова уряду Дмитро Медведєв і очільник МЗС Сергій Лавров.

У розділі «інші високопосадові політичні лідери» вказані голова Ради Федерації Валентина Матвієнко, голова Держдуми В'ячеслав Володін, директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін, голова ФСБ Олександр Бортников, а також мер Москви Сергій Собянін.

До списку також потрапили і очільники російських держкорпорацій, у їх числі керівники «Роснефти» і «Газпрома» Ігор Сечін і Олексій Міллер, голова «Ростеха» Сергій Чемезов, гендиректор РЖД (Російські залізниці) Олег Бєлозьоров, голова Сбербанку Герман Греф, голова «Інтер РАО» Борис Ковальчук.

У числі «олігархів» у «кремлівській доповіді» вказані Алішер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керімов, Олег Дерипаска, Євгеній Касперський, Володимир Євтушенков, Петро Авен, Аркадій і Борис Ротенберги, Геннадій Тимченко, Олег Тіньков і Олександр Мамут.