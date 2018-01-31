ЗМІ назвали джерела "Кремлівської доповіді"

Посадовці США додавали у "кремлівську доповідь" росіян, чиї активи становлять $1 млрд і більше, через відсутність чіткого визначення поняття "олігарх", розповів представник міністерства фінансів США.

Міністерство фінансів США використовувало рейтинг 200 найбагатших російських бізнесменів за версією журналу Forbes для складання незасекреченої частини "кремлівської доповіді". Про це 30 січня BuzzFeed News повідомив представник відомства.

The Washington Post в американському мінфіні також розповіли, що іншим загальнодоступним джерелом стала англомовна версія сайта Кремля.

Зазначають, що американські посадовці додавали до списку росіян, чиї активи становлять $1 млрд і більше, через відсутність чіткого визначення поняття "олігарх", а цю суму вважають розумним критерієм.

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BuzzFeed News прогнозує, що такий підхід розкритикують через недостатню ретельність.

29 січня міністерство фінансів США передало Конгресу "кремлівську доповідь" – список зі 114 високопосадовців і 96 олігархів, наближених до "російського режиму". У ньому згадано помічників і радників президента Володимира Путіна, усіх членів уряду РФ, зокрема прем'єра Дмитра Медведєва, мерів Москви і Санкт-Петербурга, а також низку олігархів, які посідають перші 96 місць у списку російського Forbes за 2017 рік.

Міністр фінансів США Стівен Мнучин повідомив, що у другій, засекреченій, частині доповіді йдеться про можливе введення нових санкцій проти РФ.

Путін заявив, що Росія не відповідатиме на підготовлені ініціативи.