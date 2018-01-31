У МВФ і Світовому банку спростували повідомлення про те, що Лагард нічого не знала про "жорсткий" лист до Порошенка - ЗМІ

Новина про те, що лист із критикою президентського закону про Антикорупційний суд нібито не був погоджений з главою МВФ, виявилася фейком.

Глава МВФ Крістін Лагард під час зустрічі з Петром Порошенком у Давосі не заявляла, що нічого не знала про ультимативний лист керівництва Фонду України, в якому, зокрема, вказувалися претензії до президентського закону про Антикорупційний суд. Крім того, спростовано інформацію про те, що у Світовому банку планували звільнити директора з питань Білорусі, Молдови, України, Європи і Центральної Азії Сату Кахонен, про що також повідомляли блогери, які співпрацюють з адміністрацією на Банковій, а також ряд українських ЗМІ.

Про це йдеться в матеріалі Європейської правди, яка вивчила джерело появи неправдивих новин, а також отримала від Світового банку і МВФ листа з офіційними спростуваннями цієї інформації.

"Світовий банк нікого і не планував звільняти (а тим більше – свого регіонального директора). А МВФ ні на йоту не поступився у позиції щодо антикорупційного суду", - йдеться в статті.

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В офіційному повідомленні вашингтонського офісу МВФ "Європейській правді" підтвердили: вимоги залишаються в силі.

"МВФ з нетерпінням чекає спільної роботи з (українською) владою та іншими міжнародними партнерами, щоб вирішити раніше висловлену стурбованість теперішньою редакцією законопроекту про Вищий антикорупційний суд і привести його у повну відповідність з рекомендаціями Венеціанської комісії та зобов'язаннями щодо програми співпраці України з МВФ). Як ми вже зазначали раніше, створення такого антикорупційного суду, який відповідав би рекомендаціям Венеціанської комісії, є суттєвим компонентом цієї програми", - йдеться у листі за підписом представника прес-служби Фонду Віктора Кржижановськи.

У Світовому банку також відповіли, що знають про "фейк" і були вражені.

"Інформація про звільнення Сату Кахонен – це неправда. Було б ліпше, якби ЗМІ перевіряли інформацію перед тим, як її поширювати", – йдеться в офіційній письмовій відповіді на запит видання.

Позиція банку щодо невідповідності президентського проекту вимогам міжнародних партнерів також залишається без змін, зазначається у статті.

Раніше ЗМІ з посиланням на "джерела, знайомі з ситуацією", повідомили, що нібито глава МВФ Крістін Лагард під час зустрічі з Петром Порошенком у Давосі заявила, що нічого не знала про ультимативний лист керівництву України з претензіями до президентського закону про Антикорупційний суд.

Крім того, повідомлялося, що Світовий банк нібито звільняє директора з питань Білорусі, Молдови, України, Європи і Центральної Азії Сату Кахонен, яка підписала лист Світового банку України із зауваженнями до президентського законопроекту.

Нагадаємо, 11 січня Міжнародний валютний фонд повідомив владі України, що вважає неприйнятним ухвалення законопроекту №7440 про створення Антикорупційного суду в редакції, запропонованій президентом України Петром Порошенком. Фотокопію листа опублікувала Європейська правда. Лист було адресовано главі Адміністрації Президента України Ігорю Райніну, копії надіслано прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, спікеру українського парламенту Андрію Парубію, керівникам профільних комітетів ВР, міністру фінансів та міністру юстиції та двом заступникам глави АП.