У Порошенка відповіли на критику МВФ щодо законопроекту про Антикорупційний суд

Президентський проект закону про Вищий антикорупційний суд розроблено відповідно до Конституції України та згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії.

Про це йдеться в переданому агентству УНІАН коментарі прес-служби Адміністрації президента України

«Законопроект про Антикорупційний суд розроблений у відповідності до Конституції України та згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії», - йдеться в коментарі.

В Адміністрації президента заявляють, що сьогодні проект закону перебуває у Верховній Раді, тому «всі дискусії щодо тих чи інших норм мають відбуватися в рамках правового поля в українському парламенті».

Також в АПУ вказали на те, що президент Петро Порошенко неодноразово підкреслював, що керівництво держави має політичну волю для створення незалежного Антикорупційного суду.

Як відомо, сьогодні, 15 січня, видання "Європейська правда" повідомило, що Міжнародний валютний фонд в листі голови місії МВФ в Україні Рона ван Родена на ім'я глави Адміністрації президента України Ігоря Райніна офіційно поінформував українську владу про те, що ухвалення президентського законопроекту "Про Вищий антикорупційний суд" у його нинішній редакції означатиме порушення Києвом своїх зобов'язань перед міжнародними партнерами.

"Подання президентом законопроекту про Вищий антикорупційний суд (№ 7440) мало стати кроком у правильному напрямку (у питанні боротьби з корупцією). Однак щодо того проекту, який був поданий 22 грудня, у нас є серйозні застереження, низка його положень не сумісні із зобов’язаннями України за програмою співпраці з МВФ, а також суперечать рекомендація Венеціанської комісії", - йдеться в листі ван Родена.

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Видання повідомляє, що загалом у документі - дев’ять системних зауважень.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2017 року Порошенко вніс до парламенту проект закону про Вищий антикорупційний суд. Також глава держави зареєстрував у ВР проект закону про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з ухваленням закону "Про Вищий антикорупційний суд". Обидва законопроекти визначені як невідкладні.

У Венеціанській комісії вважають, що єдиним шляхом у боротьбі з корупцією на високому рівні в Україні повинно стати швидке створення високого спеціалізованого Антикорупційного суду, як це передбачено законом "Про судоустрій і статус суддів", судді якого будуть обрані за прозорою процедурою за участю міжнародної спільноти.

Створення антикорупційного суду є однією з умов продовження співпраці з Україною її ключового кредитора - Міжнародного валютного фонду.