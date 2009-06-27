Наша Україна закликала нардепів фракції НУНС вийти з коаліції

З’їзд партії «Народний Союз Наша Україна» зобов’язав народних депутатів-однопартійців відкликати свої підписи під заявою про створення парламентської коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в резолюції, ухваленій сьогодні на з’їзді партії.

Також делегати з`їзду звернулись до членів фракції НУ-НС із закликом вийти із коаліціії.

У резолюції також констатується, що єдність та одностайність фракції «Наша Україна - Народна самооборона» зруйнована, і це стало прямим наслідком переваги особистих політичних інтересів окремих її учасників над колективними зобов’язаннями, які провели блок до парламенту.

«Ми переконані, що сьогодні народних депутатів фракції «Наша Україна - Народна самооборона» лише використовують для формального існування парламентської коаліції, яка давно перетворилася на іграшку в руках уряду, а не на політичний союз законодавців. Є всі підстави розглядати нинішню діяльність коаліції лише як прикриття безвідповідальної політики уряду та політичних інтриг фракції БЮТ», - підкреслюється в резолюції.

«Наша Україна» не бажає більше виступати в парламенті ширмою для антиконституційного заколоту, бездіяльності уряду в умовах економічної кризи та політичних розправ над міністрами», - йдеться в документі.

З’їзд також висловлює незгоду з «непрофесійними популістськими діями прем’єр-міністра, які ведуть країну до економічного колапсу».