Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН перебуває з візитом у Білорусі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, по приїзді до Мінська керівник парламенту України і очолювана ним парламентська делегація поклали квіти до «Вічного вогню» на площі Перемоги.

В рамках офіційного візиту відбулася зустріч голови Верховної Ради України з головою Ради Республіки Національних зборів Республіки Білорусь Борисом БАТУРОЮ.

На початку зустрічі керівник українського парламенту наголосив, що «співпраця на рівні парламентів повинна мати завершений характер». «Ми не можемо не зустрічатися, бо процеси, які відбуваються у світі і Європі, підштовхують до того, аби ми зрозуміли значимість один одного з тим, щоб вийти з кризи і не заблукати в цих процесах», - сказав В.ЛИТВИН. Він також підкреслив важливість координації зусиль, спрямованих на подолання кризи. «Спільні підходи та їх реалізація - це те, що необхідно нашим країнам», - заявив він.

У свою чергу, голова Ради Республіки Національних зборів Білорусі Б.БАТУРА відзначив, що між парламентами двох країн складаються добрі взаємини: «Є взаєморозуміння в політичній сфері, і це підтверджують зустрічі на найвищому рівні, які відбуваються останнім часом». На думку Б.БАТУРИ, цю взаємодію можна охарактеризувати позитивно - «як спроможність на поглиблення співпраці і зміцнення дружніх стосунків».

В ході зустрічі сторони обговорили стан міжпарламентської співпраці, перспективи розвитку двосторонніх торгово-економічних зв’язків та інші питання, які становлять взаємний інтерес.