МЗС висловило протест через відмову Росії допустити лікарів до Гриба

У МЗС вважають, що такими діями влада РФ чинить тиск на 19-річного громадянина України "задля одержання необхідних слідству свідчень".

Міністерство закордонних справ України висловило протест на відмову Російської Федерації допустити лікарів до викраденого з території Білорусі і незаконно арештованого в Росії громадянина України Павла Гриба.

Як йдеться у коментарі МЗС України, також Міністерство закордонних справ висловлює рішучий протест у зв'язку з ігноруванням численних звернень Генерального консульства України в Ростові-на-Дону з приводу отримання актуальної інформації про стан здоров'я незаконно утримуваного українця.

"Погіршення стану здоров’я Павла Гриба в закладі тримання та ненадання медичної допомоги розцінюємо як форму тиску на нього задля одержання необхідних слідству свідчень. Такі дії демонструють ігнорування російською стороною не тільки рішення Європейського суду з прав людини №ECHR-LE2.3R від 6 жовтня 2017 року, а й основоположних прав людини", - заявляють дипломати.

"Вимагаємо негайно допустити українських або іноземних лікарів до Павла Гриба для оцінки стану його здоров’я та надання необхідних медичних рекомендацій", - заявили в МЗС.

Також у МЗС закликали міжнародних партнерів посилити дипломатичний тиск на Російську Федерацію і виступити на захист життя, безпеки та прав громадян України, які незаконно утримуються на території Росії.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня 2017 р. член громадської ради Держприкордонслужби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина. За його словами, 24 серпня юнак поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки у соціальних мережах. Дівчина ж мала приїхати на зустріч з Росії.

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7 вересня стало відомо, що Павла утримують у слідчому ізоляторі в Краснодарі. Російські слідчі звинувачують юнака у підготовці теракту на шкільній лінійці у Сочі.

Суд постановив утримувати його під вартою до 4 січня 2018 року.

У Павла важке вроджене захворювання - портальна гіпертензія, йому необхідне щоденне специфічне лікування. Влада Росії відмовилась надати дозвіл українським лікарям на відвідування та огляд Павла у СІЗО.

15 грудня рішенням Октябрьського районного суду Краснодара термін тримання під вартою Павла Гриба продовжено до 4 березня 2018 року. 1 лютого Краснодарський крайовий суд у РФ за результатами розгляду апеляції залишив це рішення суду без змін.