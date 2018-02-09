"Списки НБУ" щодо журналістів "1+1" могли виникнути через помсту або дурість - Гончаренко

За його словами, журналісти комусь наступили туди, куди треба наступити.

Нардеп від БПП Олексій Гончаренко вбачає дві ймовірні причини, які могли спровокувати появи запиту НБУ до "ПриватБанку" – особиста помста когось з Нацбанку або відверта дурість виконавців.

Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Щоправда, кому і за що особисто мститися серед ведучих чи журналістів "1+1", Гончаренко не знає.

"Я не знаю, але я бачу звідки прийшов цей папір", - сказав він.

За його словами друга версія дуже проста.

"Можливо, хтось у керівництві Нацбанку проявив свій рівень інтелекту, підписавши ці листи. У будь-якому випадку, я впевнений, що головна реакція це ваша публічність… Це прояв поваги, значить ви робите щось правильно, значить ви комусь наступили туди, куди треба наступити, тому продовжуйте думаю люди вас підтримають і не думаю, що будуть якісь серйозні наслідки, це просто дурниця", - заявив Гончаренко.

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Нагадаємо, 8 лютого в розпорядженні "1+1 Media" опинився запит Національного банку України, адресований в. о. Голови правління ПриватБанку з проханням про розкриття інформації про рух по банківських рахунках топ-менеджерів, журналістів та ведучих "1+1 Media", а також незалежного продакшену, який виробляє частину контенту для нашої медіагрупи. "1+1 Media" розглядає цей запит, як прямий тиск і спроби політичного переслідування напередодні виборів.