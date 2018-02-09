Тиск НБУ на 1+1: Порошенко заявив про неприпустимість втручання у журналістську діяльність

НБУ просить ПриватБанк розкрити інформацію про рух по банківських рахунках топ-менеджерів, журналістів та ведучих "1+1 Media".

Президент Петро Порошенко відреагував на ситуацію щодо втручання НБУ у рахунки працівників "1+1 Media".

Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник голови держави В'ячеслав Цеголко.

Читайте також"Списки НБУ" щодо журналістів "1+1" могли виникнути через помсту або дурість - Гончаренко

"Після повернення з Австрії обговорив з Президентом ситуацію, що склалася довкола журналістів каналу 1+1. Позиція Президента однозначна: будь-які дії, які можуть сприйматися журналістами як втручання у їх професійну діяльність, неприпустимі", - написав Цеголко.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого в розпорядженні "1+1 Media" опинився запит Національного банку України, адресований в. о. Голови правління ПриватБанку з проханням про розкриття інформації про рух по банківських рахунках топ-менеджерів, журналістів та ведучих "1+1 Media", а також незалежного продакшену, який виробляє частину контенту для нашої медіагрупи. "1+1 Media" розглядає цей запит, як прямий тиск і спроби політичного переслідування напередодні виборів.