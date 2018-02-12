Мін'юст пропонує перевіряти наречених в реєстрі втікачів від аліментів

Зазначається, що відтепер кожен бажаючий може скористатися єдиним реєстром боржників та злісних неплатників аліментів.

Міністр юстиції Павло Петренко розповів, для чого потрібен відкритий реєстр осіб, що ухиляються від сплати аліментів.

Про це він повідомив у Facebook.

"Сподіваюсь, наша новація стане додатковим стимулом для боржників платити аліменти та допомогою для тих, хто вирішив будувати нові стосунки. Відтепер ви можете перевірити, чи немає вашого нового обранця у списку боржників", - пише урядовець.

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Він нагадав також, що відтепер кожен бажаючий може скористатися єдиним реєстром боржників та злісних неплатників аліментів.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції відкрило онлайн-реєстр осіб, які вперто не платять аліменти.