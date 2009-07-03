Експерти дають 70%, що Тимошенко будуватиме президентську республіку

З метою оцінки позицій основних кандидатів у президенти та їхніх дій після президентських виборів, експертам було запропоновано поміркувати над питанням: як себе будуть поводити ключові кандидати у разі перемоги на виборах, яку модель влади вони оберуть, ставши Президентом.

Про це свідчать дані соціологічного експертного дослідження “Напередодні президентської кампанії: сценарії розвитку політичної ситуації та позиції основних гравців”, представлене на прес-конференції в УНІАН заступником директора інституту глобальних стратегій Уляною КІРІЄНКО.

За висновками експертів, Володимир ЛИТВИН, скоріш за все, буде реалізовувати варіант змішаної президентсько-парламентської (40%) або парламентсько-президентської республіки (35%). Абсолютна більшість експертів вважає, що Ю.ТИМОШЕНКО будуватиме президентську республіку (70%) і лише 5% говорять про те, що вона буде реалізовувати модель парламентської республіки. За оцінками експертів, В.ЮЩЕНКО буде відстоювати президентську (50%) або президентсько-парламентську республіку (35%). Експерти не мають одностайної думки щодо В.ЯНУКОВИЧА. За їх висновками, лідер Партії регіонів буде впроваджувати або президентську модель (45%) або президентсько-парламентську (30%), або парламентсько-президентську (25%).

Експерти розставили за ранжиром основні вимоги до майбутнього Президента.

Більшість з них вважають, що Президент України в першу чергу має бути лідером-стратегом (77,3%).

Далі за пріоритетом є національне лідерство (59,1%).

Також експерти вважають важливим для Президента бути гарантом Конституції (40,9%).

Відносно важливими експерти називають такі якості Президента, як бути дипломатом, який здатен знаходити компроміс серед еліт (27,3%), бути захисником демократії (13,6%) та менеджером держави (13,6%).

Менш важливим експерти вважають соціальне та партійне лідерство Президента (9,1% та 4,5% відповідно).

Експерти бачать модель конкуренції на майбутніх виборах Президента, насамперед, як конкуренцію умовно нових кандидатів – Арсенія ЯЦЕНЮКА та інших, проти старих – Юлії ТИМОШЕНКО, Віктора ЯНУКОВИЧА та Віктора ЮЩЕНКА - 45,5%. Частина експертів вважає за можливе повернення до моделі конкуренції 2004 року: помаранчеві проти біло-блакитних - 18,2%. Менш імовірним експерти вважають конкуренцію Ю.ТИМОШЕНКО та В.ЯНУКОВИЧА довкола антикризових питань (13,6%) та конкуренцію Конституційних проектів (13,6%).

Дослідження проведене 23 червня -1 липня цього року. В опитуванні взяли участь 22 експерти з різних регіонів України

Директор інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ відзначив на прес-конференції, що на сьогодні повноваження Президента дуже “розмиті”.

“Президентські повноваження настільки розмиті, що ми не знаємо якого Президента, з якими повноваженнями ми отримаємо після другого туру президентських виборів, тобто на початку лютого 2010 року. В країні, в політичному класі сьогодні є певна концептуальна криза, оскільки і суспільство, і політичний клас, а також наявні моделі конкуренції за президентську посаду не дають відповіді на питання який президент потрібен Україні - лідер нації, управитель, економіст-менеджер чи господарник”, - сказав В.КАРАСЬОВ.