Україна збільшила відбір газу в чотири рази - Росія розпереживалася

Купріянов вже думає про 7 серпня

Україна збільшила заявку на придбання газу у липні в чотири рази, порівняно з червневими обсягами. Про це повідомив офіційний представник російського газового холдингу Сергій КУПРІЯНОВ, передає Україна збільшила заявку на придбання газу у липні в чотири рази, порівняно з червневими обсягами. Про це повідомив офіційний представник російського газового холдингу Сергій КУПРІЯНОВ, передає РІА Новости. За його словами, в червні відбір газу становив 33 млн. куб. метра на добу. "А в липні Україна підняла заявку вже до 120 млн. куб. метрів на добу. Фактичний відбір газу першого тижня липня Україна збільшила в 4 рази! Очевидно, що більша частина цього газу не продається зараз споживачам, а закачується до підземних сховищ, а, отже, платіж на початку серпня стане певним рубежем і для української компанії, і для країн, зацікавлених у транзиті через Україну. Адже рішення із спільного фінансування "Нафтогазу", до чого російська сторона закликає вже давно, поки що не знайдено", - заявив С.КУПРІЯНОВ.

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