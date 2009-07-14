Кінах: багато вимог МВФ суперечать антикризовим заходам України

Багато з вимог, які висуває Міжнародний валютний фонд у рамках надання Україні стабілізаційного кредиту, суперечить антикризовим заходам української влади і є непрозорими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу заявив президент Українського союзу промисловців і підприємців, народний депутат України (ПР) Анатолій КІНАХ.

Зокрема, Україна "зобов`язана обмежити зростання грошової бази відносно 1 січня 2009 р. більш ніж на 7-8%". «Водночас Міжнародний валютний фонд дає прогноз інфляції за рік, мінімум, 13%. Тобто. за результатами року ми звужуємо нашу монетарну базу», - сказав А.КІНАХ. Він відзначив, що з одного боку, Україні забороняють підвищувати показник грошової бази, а з іншого – змушують шукати зовнішні позики.

Те саме стосується фіскальної політики. «В Україні за 5 місяців цього року роздрібний товарообіг зменшився на 20%, а реальна заробітна плата зменшилася на 10-11%», - відзначив президент УСПП. За його словами, в цих умовах в країні підвищуються ставки акцизів, поглиблюється проблематика відшкодування податку на додану вартість. А.КІНАХ відзначив зниження платоспроможності національних підприємств в умовах жорсткої фіскальної політики під час кризи.

Крім того, президент УСПП наголошує на необхідності підтримки малого і середнього бізнесу, що, тим самим, могло б допомогти не охолодити економіку.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня керівник місії МВФ в Україні Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ заявила, що місія МВФ рекомендуватиме Раді виконавчих директорів фонду збільшити наступний транш для України з 3,2 млрд. доларів до 3,3 млрд.

МВФ у листопаді 2008 року схвалив для України дворічну програму на загальну суму 16,4 млрд. дол. і надав перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. дол.

12 травня до України надійшли 2,8 млрд. дол. другого траншу кредиту МВФ.

Частину другого траншу в розмірі 1,5 млрд. дол. направлено безпосередньо до Державного бюджету України для фінансування зовнішніх боргових зобов`язань уряду.

Планувалося, що третій транш має становити 3,2 млрд. дол., четвертий, – 3,8 млрд. дол.

Кошти кредиту планується надавати щоквартальними траншами після перегляду і коригування програми співпраці.