Прогноз Томенка на сьогоднішню сесію: відкриємо, проголосуємо, закриємо
08:58, 14 липня 2009Політика
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На горизонті омріяні канікули?
Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО прогнозує, що сьогодні відбудеться закриття IV сесії парламенту.
Про це він сказав в ефірі "5-го каналу".
При цьому віце-спікер не виключив, що за декілька тижнів народні депутати можуть знову зібратися на позачергову сесію.
"Існує висока вірогідність, що о 16-ій годині ми відкриємо засідання Верховної Ради, точніше - позачергове засідання Верховної Ради, проголосуємо три законопроекти, завершимо IV сесію ВР. Потім, в разі необхідності - коли і суспільство вимагатиме розгляду якогось питання, і консенсус є певний в парламенті - я допускаю, що ми за кілька тижнів повернемося до процедури ще одного засідання", - сказав М.ТОМЕНКО.
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