Прогноз Томенка на сьогоднішню сесію: відкриємо, проголосуємо, закриємо

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО прогнозує, що сьогодні відбудеться закриття IV сесії парламенту.

Про це він сказав в ефірі "5-го каналу".

При цьому віце-спікер не виключив, що за декілька тижнів народні депутати можуть знову зібратися на позачергову сесію.

"Існує висока вірогідність, що о 16-ій годині ми відкриємо засідання Верховної Ради, точніше - позачергове засідання Верховної Ради, проголосуємо три законопроекти, завершимо IV сесію ВР. Потім, в разі необхідності - коли і суспільство вимагатиме розгляду якогось питання, і консенсус є певний в парламенті - я допускаю, що ми за кілька тижнів повернемося до процедури ще одного засідання", - сказав М.ТОМЕНКО.