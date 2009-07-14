У Києві спритники поживилися з каналізації на 700 тисяч

У Києві викрито службових осіб управління капітального будівництва відкритого акціонерного товариства, які в грудні 2006 року отримали майже 700 тис. грн. бюджетних коштів, призначених для проведення ремонтних робіт міського каналізаційного колектора, та використали їх не за призначенням.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ.

Слідчим управлінням ГУ МВС в місті Києві порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.210 Кримінального кодексу України (порушення законодавства про бюджетну систему України).