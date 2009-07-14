Яценюк каже, що у ВР - національні змагання: хто кого перехитрить

Народний депутат, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що фракції Партії регіонів та БЮТ не змогли домовитися щодо ухвалення змін до закону про вибори Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, коментуючи сьогоднішнє блокування депутатами від ПР роботи парламенту.

«Нічого нового не відбувається, а це, як завжди, проходять національні змагання у парламенті – хто кого перехитрить», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

При цьому він додав, що «моє відчуття таке, що не домовилися по тексту і по суті» законопроекту щодо внесення змін до Закону «Про вибори Президента України».

На думку А.ЯЦЕНЮКА, «якщо немає цього закону, то немає чіткої і зрозумілої процедури голосування під час президентської кампанії».

Він підкреслив, що фракції Партії регіонів та БЮТ «глобально не домовляться, а ситуативно, напевно, домовляться».

Він також підкреслив, що «це буде продовжуватися (йдеться, зокрема, про ситуацію в парламенті – УНІАН) до того моменту, поки в Україні не відбудуться президентські вибори і доки в Україні не буде нового парламенту».