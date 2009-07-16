Депутат, який прийшов замість Лозінського, присягнув з ложі суддів

Олег ТИЩЕНКО склав у Верховній Раді присягу народного депутата України.

Як передає кореспондент УНІАН, йому не вдалося пройти до трибуни, оскільки вона блокується БЮТ і Партією регіонів, тому він присягу складав із ложі, де завжди перебувають судді.

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН оголосив про входження народного депутата О.ТИЩЕНКА до фракції БЮТ та до коаліції.

Як повідомляв УНІАН, Центральна виборча комісія 13 липня визнала обраним і зареєструвала народним депутатом від БЮТ О.ТИЩЕНКА замість Віктора ЛОЗІНСЬКОГО.