ЄЦ звинувачує людей Луценка та БЮТ у провокації проти лідерів партії

Партія “Єдиний Центр” називає провокацією БЮТ і міліції інцидент за участю лідерів партії, народних депутатів Ігоря КРІЛЯ та Михайла ПОЛЯНЧИЧА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

“Сьогоднішня заява прес-служби київської міліції, в якій фігурують народні депутати України, керівники “Єдиного Центру” М.ПОЛЯНЧИЧ і І.КРІЛЬ, є однією зі складових навмисно спланованої та здійсненої провокації проти нашої партії. Це дезінформаційне за змістом, плутане повідомлення має на меті ввести в оману громадськість щодо інциденту, який був зрежисований БЮТ і виконаний столичною міліцією”, – йдеться у заяві.

Прес-служба партії заявляє, що вчора по обіді член президії “Єдиного Центру”, народний депутат М.ПОЛЯНЧИЧ, по суті, зазнав нападу з боку озброєних працівників міліції.

“Біля однієї з кав`ярень на столичній Контрактовій площі, де він зупинився випити кави, вони вдерлися в його автомобіль. Міліціонери мотивували своє вторгнення заявою якогось народного депутата (пізніше уточнили, що йдеться про депутата з БЮТ Всеволода БОРОДІНА), який запідозрив, що з цього автомобіля йому нібито погрожували озброєні люди”, – заявляють у “Єдиному Центрі”.

У партії повідомляють, що у заблокованому автомобілі дійсно перебували двоє співробітників Управління державної охорони, які на сьогодні здійснюють охоронні функції щодо однопартійця М.ПОЛЯНЧИЧА, колишнього глави Секретаріату Президента України Віктора БАЛОГИ. “Саме їхня присутність і стала зручним приводом для того, щоб міліція спробувала виконати своє завдання - вилучити автомобіль”, – вважають у партії.

За повідомленням, коли цей намір провалився на Контрактовій площі, міліціонери під керівництвом начальства з райуправління та столичного главку спробували забрати цей автомобіль зі стоянки біля офісу “Єдиного Центру”. Там в інцидент втрутився народний депутат, голова партії І.КРІЛЬ. На запитання щодо підстав і юридичних процедур, які мають регламентувати дії правоохоронців, не було дано жодної чіткої відповіді.

“Усі дії міліцейських начальників, їхня нервова реакція на присутність народних депутатів недвозначно вказували на замовний характер цієї історії. У підсумку вони були змушені залишити М.ПОЛЯНЧИЧА в спокої і піти геть”, – йдеться в заяві.

“Однак замовники цієї ганебної акції явно не заспокоїлися, про що свідчить сьогоднішня заява прес-служби київської міліції. Брехлива, суперечлива і явно тенденційна, вона свідчить про те, що правоохоронці стали інструментом політичного замовлення”, – переконані у “Єдиному Центрі”.

За фактом інциденту народний депутат М.ПОЛЯНЧИЧ звернувся до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з офіційним листом, у якому виклав всі обставини цієї справи для належного реагування. “Він хоче перевести весь комплекс питань, пов`язаних із учорашніми подіями, в юридичне русло, без дезінформацій і провокацій”, – зазначає прес-служба партії.

Як повідомляв УНІАН, столична міліція розслідує погрози з боку працівників Управління державної охорони на адресу народного депутата від БЮТ В.БОРОДІНА.

За інформацією прес-служби київської міліції, 15 липня до столичного ГУМВС звернувся народний депутат В.БОРОДІН із заявою про те, що близько 13.30, рухаючись на власному автомобілі по вул. Сагайдачного, він разом із дружиною став свідком грубого порушення правил дорожнього руху з боку невідомих йому осіб, які рухались на автомобілі марки «Ауді А-8».

Коли депутат зробив зауваження особам щодо припинення протиправних дій, один з невідомих відчинив пасажирське вікно автомобіля, та висунувшись, направив у бік народного депутата України пістолет, повідомив депутат.

Після звернення депутата до правоохоронних органів на затримання підозрілих осіб були орієнтовані всі наряди міліції й незабаром наряд міліції затримав розшукуваний автомобіль на Контрактовій площі.

В автомобілі знаходились три працівника УДО, які категорично відмовились давати пояснення щодо погроз депутату, повідомляє міліція.

Як ідеться у повідомленні ВЗГ, "з’ясовано, що номерний знак, який знаходився на автомобілі «Ауді», належить іншому автомобілю, який зареєстровано на БАЛОГУ Петра Івановича".

На місце події прибули керівники ГУМВС України в Києві та Подільського райуправління. Вони прийняли рішення про вилучення автомобіля для перевірки на причетність до подій, пов’язаних з народним депутатом України В.БОРОДІНИМ.

Однак, повідомляє ВЗГ, офіцери УДО в категоричній формі відмовились надавати автомобіль для перевірки. При цьому вони погрожували застосуванням вогнепальної зброї у велелюдному місці проти працівників міліції.

За інформацією міліції, "через декілька хвилин на місце події прибули народні депутати України М.ПОЛЯНЧИЧ та І.КРІЛЬ, які, прикриваючись депутатською недоторканністю, вчинили опір й не дали працівникам міліції вилучити автомобіль, погрожуючи при цьому звільнити з посади керівника Подільського райуправління міліції".

"Ця подія викликає обурення у працівників міліції, - йдеться в повідомленні ВЗГ ГУМВС України в Києві. - Народні депутати України продемонстрували правовий нігілізм, відкрито вчинивши протиправні дії. Поведінку цих народних депутатів під час інциденту зафіксовано технічними засобами".

На даний момент у діях невідомих осіб, які погрожували народному депутату В.БОРОДІНУ, вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 129 Кримінального кодексу України (погроза вбивством). Санкція цієї статті передбачає арешт до 6 місяців або обмеження волі на термін до 2-х років.

У зв’язку з тим, що у вказаній події вбачаються ознаки посадових злочинів, а також фігурують посадові особи УДО, матеріали будуть передані до прокуратури для прийняття рішення згідно з чинним законодавством, зауважили в міліції.