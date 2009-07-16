Росія запропонує ПАРЄ, ОБСЄ і НАТО ухвалити резолюцію про заслуги СРСР

Росія восени 2009 р. запропонує парламентським асамблеям міжнародних організацій прийняти резолюцію про заслуги Радянського Союзу в Другій світовій війні. Таку заяву зробив на прес-конференції в Москві заступник голови комітету у міжнародних справах Ради Федерації РФ, надзвичайний і повноважний посол Василь Ліхачов.

"Під час осіннього політичного сезону російські парламентські делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ), НАТО добиватимуться ухвалення резолюції, в якій буде чітко зафіксовано міжнародну громадську думку про визнання історичної правди про те, що Радянський Союз у країнах антигітлерівської коаліції зробив все, щоб ця перемога відбулася", - сказав В.Ліхачов, наголосивши, що "в жодному випадку не можна ставити сталінізм і нацизм на одну площину".

За його словами, за пропозиціями зрівняти ці два поняття стоїть і подальша умова - "зробити Росію правонаступником Радянського Союзу не тільки політично, а й матеріально". "Це заповітна мрія, особливо представників прибалтійських країн", - наводить слова дипломата РосБізнесКонсалтинг.