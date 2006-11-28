Реакція Ющенка на визнання Голодомору геноцидом

Заступник голови Секретаріату Президента Іван ВАСЮНИК заявляє, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО оцінює ухвалення закону про Голодомор як історичний акт, який консолідує український народ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.ВАСЮНИК сказав журналістам у парламенті.

«Президент оцінює сьогоднішнє рішення парламенту як історичний акт, яким український парламент віддає свій борг вшанування поколінь, які не пережили цей Голодомор», - сказав І.ВАСЮНИК.

За його словами, Президент наголошує на консолідуючій позиції голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА, який намагався напередодні річниці проголошення Акту про незалежність України об’єднати український парламент. На жаль, за словами І.ВАСЮНИКА, частині депутатів не вистачило сміливості, мужності підтримати цей закон. Однак, за його словами, сьогоднішнє рішення не потрібно вважати перемогою однієї політичної сили над іншою, це рішення українського парламенту, воно поширюється на всю територію України.

Він також додав, що відповідно до закону будь-яке заперечення Голодомору як геноциду українського народу кваліфікується як протиправна дія. За словами І.ВАСЮНИКА, це означає, що такі особи будуть нести відповідальність згідно із законодавством. Відповідаючи на запитання журналістів І.ВАСЮНИК додав, що питання щодо відповідальності за порушення цього закону потребують подальшого вивчення. За його словами, можливо, виникне необхідність вносити зміни до інших законів, що регламентують відповідальність за порушення норм цього закону.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламент ухвалив Закон «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні», внесений Президентом України В.ЮЩЕНКОМ з урахуванням поправок, запропонованих головою ВР О.МОРОЗОМ. Зокрема, у статті “Голодомор 1932–1933 років в Україні є геноцидом української нації” слово нація було замінено на слово народ. Також ВР врахувала пропозицію О.МОРОЗА до статті закону про публічне заперечення Голодомору. Президент України пропонував встановити, що “публічне заперечення Голодомору 1932–1933 років в Україні є наругою над пам’яттю мільйонів жертв Голодомору, приниженням гідності Українського народу і забороняється”. В той же час в редакції О.МОРОЗА ця стаття закону викладена в такій формі: “Публічне заперечення Голодомору 1932-1933 років в Україні забороняється і визначається наругою над пам`яттю мільйонів жертв Голодомору, приниженням гідності українського народу”.