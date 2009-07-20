БЮТ, ПР і партія Литвина підтримали звільненого Ющенком губернатора

Про підтримку колишнього голови Кіровоградської облдержадміністрації Василя МОЦНОГО, якого звільнили через вбивство у Голованівському районі за участі екс-народного депутата Віктора ЛОЗІНСЬКОГО, вже заявили представники БЮТ, Партії регіонів і Народної партії.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції в Кіровограді народний депутат від Народної партії Юрій ЛИТВИН зазначив, що звільнення губернатора було помилкою Президента.

«Прикро, що людину, яка віддається роботі, має результати, контролює розвиток усіх сфер області, роблять відповідальною за поведінку певної особи вищого рангу. Питання навіть не у постаті В.МОЦНОГО, а в системі управління територією», - зауважив Ю.ЛИТВИН.

Кількома днями раніше про наміри добиватись поновлення В.МОЦНОГО на посаді голови Кіровоградської облдержадміністрації повідомили народні депутати від Партії регіонів Володимир ЯЦУБА, Сергій ЛАРІН та Василь ГУРЕЄВ.

«Я збираюсь подзвонити Вірі Іванівні (В.УЛЬЯНЧЕНКО – глава Секретаріату Президента - УНІАН) і скажу їй, що нікого кращого за В.МОЦНОГО на Кіровоградщині не знайдеш. Зрозуміло, що випадок у Голованівську лише привід (звільнити В.МОЦНОГО - УНІАН). Хочуть перед виборами провести свою людину», - сказав В.ЯЦУБА.

Під час поїздки у Кіровоград на початку липня прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО також оголосила про намір парламентської фракції БЮТ звернутись до Конституційного Суду щодо неправомірності указу Президента про звільнення В.МОЦНОГО з посади голови Кіровоградської ОДА.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня внаслідок зіткнення з народним депутатом від БЮТ Віктором ЛОЗІНСЬКИМ, на той час прокурором Голованівського району Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником міліції цього ж району Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ на території мисливського господарства в Кіровоградській області загинув місцевий житель - 53-річний Валерій Олійник.

27 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО повідомив, що у зв’язку з цією подією звільнив зі своєї посади голову Кіровоградської ОДА В.МОЦНОГО.

Як йдеться в указі, В.МОЦНОГО звільнено за неналежне виконання вимог статті 119 Конституції України щодо забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян.

1 липня екс-губернатор оскаржив указ Президента в Кіровоградському окружному адмінсуді, оскільки вважає своє звільнення політично вмотивованим.

11 липня близько 3 тисяч представників громадськості Кіровоградської області звернулись до Кабінету міністрів України та Верховної Ради з проханням посприяти у поверненні на посаду голови Кіровоградської облдержадміністрації В.МОЦНОГО. Підписи під зверненням поставили депутати Кіровоградської обласної ради, представники обласної Федерації профспілок, організацій інвалідів, працівники культури, освіти та інші.