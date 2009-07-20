У Тимошенко хочуть, щоб Ющенко працював оперативніше

Голова Комітету Верховної Ради з питань промислової та регуляторної політики й підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА висловила побажання, щоб закони, що приймаються парламентом, підписувалися Президентом України в більш стислі терміни.

Про це сказано в повідомленні прес-служби комітету, переданому агентству УНІАН.

«Сьогодні для економіки країни вкрай важливо оперативно реагувати на виникаючі виклики. Тому затримки майже в місяць із підписанням уже прийнятих законів негативно впливають на ситуацію в країні», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи підписання Президентом Закону «Про внесення змін до деяких законів України про престижність шахтарської праці».

Як наголошується в повідомленні, голова комітету вітає підписання Президентом цього закону й сподівається на те, що антикризова робота уряду та парламенту й надалі підтримуватиметься Президентом.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, набуття чинності цим законом чекає близько мільйона шахтарів. «Закон дозволить пом`якшити наслідки світової економічної кризи для працівників української видобувної промисловості», - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 липня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон “Про внесення змін до деяких законів України про престижність шахтарської праці”.

Верховна Рада прийняла цей документ 25 червня.

Ухваленим законом вносяться зміни до Закону "Про підвищення престижності шахтарської праці", якими дія цього закону поширюється на працівників, що видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві та уранові руди, працівників шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних роботах повний робочий день, та працівників державних воєнізованих аварійно–рятувальних служб (формувань) у вугільній промисловості – за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість у яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених Кабінетом міністрів України, та членів їхніх сімей.