Ющенко повідомив Байдена, що задоволений внутрішніми процесами

Під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА та віце-президента США Джозефа БАЙДЕНА в Секретаріаті Президента України розпочалися українсько-американські переговори.

Про це повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента.

«Для нас велика честь зустрічати Вас в Україні під час Вашого візиту», – сказав В.ЮЩЕНКО.

На початку переговорів глава держави відзначив стратегічний характер двосторонніх відносин, підтверджений у Хартії Україна – США про стратегічне партнерство від грудня 2008 року.

Глава Української держави запевнив у незворотному просуванні України шляхом демократії та прогресі демократичних політичних і економічних реформ.

«Я задоволений тими внутрішніми процесами, які відбулися в останні 4 роки. Ми здобули фундаментальні права, у нас реалізовано демократичне право вибору», – сказав він.

З української сторони у переговорах беруть участь глава Секретаріату Президента Віра УЛЬЯНЧЕНКО, секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса БОГАТИРЬОВА, заступник секретаря РНБО Володимир ОГРИЗКО, т.в.о. міністра закордонних справ Юрій КОСТЕНКО, т.в.о. міністра оборони Валерій ІВАЩЕНКО, заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК, Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Олег ШАМШУР, уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ, керівник офісу Президента України Руслан ДЕМЧЕНКО.