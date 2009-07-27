Ющенко тримає під особистим контролем справи Пукача і Лозінського

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що тримає під особистим контролем розслідування резонансних кримінальних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, Президент України як гарант дотримання прав і свобод людини та громадянина постійно тримає у своєму полі зору хід досудового слідства у кримінальних справах стосовно колишнього начальника Головного управління кримінального розшуку департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія ПУКАЧА та екс-народного депутата України Віктора ЛОЗІНСЬКОГО.

На думку В.ЮЩЕНКА, останнім часом народні депутати, особливо деякі, які у минулому обіймали відповідальні посади у системі Міністерства внутрішніх справ, сьогодні безпідставно й суб’єктивно коментують події, пов’язані із затриманням Службою безпеки України О.ПУКАЧА. Як зауважив Президент, висуваються версії, позбавлені будь-якого зв’язку з реальністю, а увага громадськості відволікається від суті справи на політичні фантазії.

Як заявила І.ВАННИКОВА, глава держави наголошує, що розслідування резонансних кримінальних справ перебуває на його особистому контролі як гаранта прав і свобод громадян.

«Президент вживатиме всіх законних заходів, при цьому не втручаючись у процесуальну діяльність правоохоронних органів для найповнішого розслідування усіх обставин цих справ», - сказала прес-секретар глави держави.

За її словами, у контексті відповідальності політиків перед громадянами, яку на словах сповідують усі політичні сили, Президента дивує позиція депутатів Кіровоградської обласної ради, які 24 липня на сесії обласної ради проігнорували протест генерального прокурора України та безпідставно відхилили акт прокурорського реагування про незаконне виділення колишньому народному депутату, а сьогодні обвинуваченому у вбивстві В.ЛОЗІНСЬКОМУ 26 тис. га землі.

За словами І.ВАННИКОВОЇ, глава держави висловлює впевненість, що у правоохоронних органів вистачить законних повноважень і волі для відновлення законності.

Як повідомляв УНІАН, О.ПУКАЧ, обвинувачений справі про вбивство Г.Гонгадзе і оголошений у розшук з 2005 року, був затриманий увечері 21 липня ц.р. в селі Молочки Чудновського району Житомирської області. Впродовж наступних двох місяців О.ПУКАЧ перебуватиме у відділі забезпечення досудового слідства Служби безпеки України.

16 червня 2009 року на території мисливських угідь, наданих у користування ТОВ «Мисливське господарство «Голованівське», в результаті сутички з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув чоловік 1954 року народження Валерій Олійник. Розслідуванням кримінальної справи займається Генеральна прокуратура України.

15 липня прес-служба Генпрокуратури повідомила про виявлення грубих порушень при передачі в користування ТОВ «Мисливське господарство «Голованівське» 26,4 тис. гектарів мисливських угідь.

24 липня депутати Кіровоградської обласної ради відхилили протест прокурора області на рішення про надання у користування ТОВ «Мисливське господарство «Голованівське» більш як 26 тис. гектарів мисливських угідь.