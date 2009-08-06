Як експерти оцінюють рекламу про «неї»

Фахівці у галузі політичного піару по-різному оцінюють можливий вплив на електоральні симпатії нової політичної реклами: "Вони балакають, вона - працює".

Про це свідчать передані УНІАН результати експертного опитування, проведеного Київським інститутом проблем управління імені Горшеніна, з приводу появи нових розтяжок на вулицях міст України з гаслами "Вони балакають, вона - працює", "Вони блокують, вона - працює", "Вони зраджують, вона - працює", "Вони руйнують, вона - працює" тощо.

Так, директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО вважає очевидним той факт, що мається на увазі Юлія ТИМОШЕНКО, і автори реклами хотіли показати, що саме вона є сьогодні найбільш конструктивним політиком.

«Автори хотіли привернути увагу до того, що Юлія ТИМОШЕНКО є сьогодні головою виконавчої влади, а виконавча влада зобов’язана працювати навіть в тому випадку, коли всі інші політики займаються популізмом», - зазначив експерт.

Для того, щоб оцінити ефективність такої політичної реклами, К.БОНДАРЕНКО пропонує зачекати і через деякий час подивитися по соціологічним даним, як зміниться рейтинг Ю.ТИМОШЕНКО. «Хоча ця реклама виділяється на тлі інших, оскільки в основу її покладено не візуальне сприйняття, а саме сприйняття дій прем’єр-міністра через вербальну основу, через зміст. Який це матиме ефект? У всякому разі це незвичайно для українських виборчих кампаній», - сказав К.БОНДАРЕНКО.

Професор політології, науковий директор Школи політичної аналітики при НаУКМА Олексій ГАРАНЬ пропонує звернути увагу на те, яка буде основна критика, основна аргументація з боку опонентів Ю.ТИМОШЕНКО. «Вони будуть говорити про те, що уряд не справляється, не ефективний. ЯНУКОВИЧ буде говорити, що в цілому «помаранчеві» неефективні, не вміють управляти – тим більше в умовах кризи. Лінія ТИМОШЕНКО, очевидно, буде іншою: якраз аргументом буде те, що вона бореться з кризою, а їй заважають. При цьому, відповідно, вона буде критикувати ЯНУКОВИЧА і ЮЩЕНКА. В принципі, ця основна аргументація була зрозуміла і до появи розтяжок і гасел», - сказав О.ГАРАНЬ.

На думку експерта дана рекламна кампанія для Ю.ТИМОШЕНКО може бути ефективною: «Думаю, це достатньо ефективно. Принаймні, це певною мірою вибиває або нейтралізує аргументацію опонентів проти неї (Ю.ТИМОШЕНКО). А взагалі, я думаю, що значною мірою все буде залежати від того, яка буде економічна ситуація в країні, якими будуть дії уряду і наскільки переконливими будуть його пояснення для виборців», - вважає О.ГАРАНЬ.

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ також вважає, що сьогодні вся передвиборча кампанія основних кандидатів на посаду Президента України зосереджена на критиці уряду. «Тому єдиний практично її (Ю.ТИМОШЕНКО) аргумент - це те, що реально вона відповідальна за всю ситуацію в державі, вона не покидає цю відповідальність, не скидає ні на кого», - сказав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ. Втім, від прогнозу щодо впливу такої реклами на рейтинги кандидатів, експерт утримався. «Щодо ефективності – я взагалі мало вірю в ефективність таких біг-бордів. Мабуть, це певний початок, взагалі, такої специфічної роботи. Чи це спрацює – я не знаю. Треба буде часом перевіряти», - зазначив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

У свою чергу президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ зазначив, що «не вперше команда ТИМОШЕНКО використовує психолінгвістичні технології, у тому числі з елементами НЛП – виконано всі вимоги: збережено і анонімність визначення, і асоціативний ряд». Втім, експерт вважає таку рекламу в містах малоефективною. «З точки зору можливостей, які будуть з’являтися надалі – ми вже бачимо, що якщо раніше виборча кампанія була кампанією війни слоганів і різноманітних настанов десь всередині, то зараз вона починається з війни слоганів: один рятує країну, інша працює. Думаю, що вже на часі подібні знахідки ЮЩЕНКА та інших. В цьому є загроза того, що, почавши зі слоганів, кампанія може вдатися до хаосу взаємних звинувачень і дискредитацій», - сказав А.ЄРМОЛАЄВ.

Директор ПР-групи «Політтех» Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ погодився з іншими експертами стосовно того, що дана реклама стосується діючого прем’єр-міністра – мовляв, про це свідчать і шрифти, і кольорова гама гасел – а також пояснив, чому був обраний саме такий формат: «вона» і «вони»: «Зрозуміло, що робиться наголос на дуалістичності кампанії: існує лише один кандидат, жінка, Юлія ТИМОШЕНКО і – «вони». А «вони», чоловіки-кандидати, змішуються таким гуртом в одну кучу: ЯНУКОВИЧ, ЯЦЕНЮК, ЮЩЕНКО, ТІГІПКО, ГРИЦЕНКО та всі інші. Така політтехнологічна ідея, по суті своїй, не нова. Тому що коли намагаються чітко окреслити і відділити фаворита перегонів від решти, через таке відокремлення одного кандидата від конкурентів з’являється чітка перевага саме того кандидата, який виставляється як один проти цілої ватаги решти кандидатів», - сказав експерт.

Щодо того, наскільки вдалою є ця ідея, Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ зазначив, що в інших країнах вона спрацьовувала вже неодноразово. «Інша справа, що вона потребує досконалої технічної реалізації, тобто цей меседж має утримуватися під час всієї виборчої кампанії. В подібному ключі, наприклад, проходила остання передвиборча кампанія Ніколя САРКОЗІ. Коли існувало чітке позиціонування: з одного боку один кандидат, а з іншого - всі його основні конкуренти, які змішувалися в один гурт. Якщо така концепція реалізовується і інші кандидати починають активно вв’язуватися в цю гру - то вони у підсумку програють. Виграє той кандидат, який позиціонувався у якості одного-єдиного», - вважає експерт.

Стосовно можливого впливу на електоральні симпатії зазначеної реклами Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ зазначив: «Зрозуміло, що на ядро виборців ТИМОШЕНКО чи на її затятих опонентів це ніякого впливу не матиме. А що стосується тих виборців, які ще не визначилися – ця ідея може мати свої позитивні наслідки. Тим більше, що ця рекламна кампанія почалася на тлі зараз дуже важливої для виборчої кампанії ТИМОШЕНКО події, а саме: початку рекапіталізації, - по суті націоналізації, - банків. А це є посилюючим додатковим позитивним меседжем для Ю.ТИМОШЕНКО. Тобто для таких виборців, які ще не визначились, слово «працює» у якості виконання передвиборчої обіцянки може мати для неї, для її рейтингу, позитивні наслідки», - вважає експерт.