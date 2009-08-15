Литвин підписав розпорядження про позачергову сесію Верховної Ради

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН підписав розпорядження про проведення 21 серпня позачергової сесії парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН повідомив сьогодні журналістам під час поїздки до Тернопільської області.

За словами голови ВР, свій підпис під даним розпорядженням він поставив вчора.

В.ЛИТВИН зауважив, що до порядку денного включено два питання. Перше стосується пропозицій Президента України до закону про зміни до державного бюджету щодо фінансування підготовки до Євро-2012.

Друге питання, додав В.ЛИТВИН, стосується пропозицій Президента щодо закону про внесення змін до закону про президентські вибори. Разом з тим, наголосив В.ЛИТВИН, існує певна колізія, оскільки даний закон ще не заветований Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ.

«Останній день, коли він має надійти до Верховної Ради, - це 18 серпня», - сказав В.ЛИТВИН.

Голова ВР зауважив, що за три дні до проведення позачергової сесії у газеті «Голос України» буде опубліковано повідомлення про проведення сесії.

В.ЛИТВИН нагадав, що на позачергову сесію можуть виноситись лише ті питання, які пропонують ініціатори такої позачергової сесії (фракція БЮТ – УНІАН).

Відповідаючи на запитання про імовірність того, що під час позачергової сесії буде розглянуто питання щодо українсько-російських відносин, голова ВР сказав, що це буде порушенням Конституції.

«Регламентом можна нехтувати, і це вже стало буденним явищем, але нехтувати Конституцією, на мій погляд, це є аморально», - сказав В.ЛИТВИН.