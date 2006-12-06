У бюджеті не врахували 4 принципові позиції Ющенка

У проголосованому сьогодні Верховною Радою законі про держбюджет-2007 не було враховано ряд принципових позицій Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу керівник служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

За його словами, йдеться про чотири принципові пропозиції Президента України. А саме - питання, пов`язані з підвищенням планки мінімального прожиткового рівня, вирівнювання зарплат військовослужбовцям, виділення середньострокових позик місцевим бюджетам і можливості використання вексельної схеми при імпорті нафти.

Як вказав О.ШЛАПАК, за розрахунками Секретаріату, встановлений остаточним варіантом бюджету прожитковий рівень не відповідає соціально-економічним реаліям. Так, станом на 1 листопада мінімальний прожитковий рівень має становити 391 грн., а з 1 січня 2007 року - 405 грн.

Відповідаючи на запитання про те, чи буде Президент підписувати або ветувати вказаний закон, О.ШЛАПАК заявив, що не коментуватиме можливі дії Президента, відзначивши при цьому, що служба соцально-економічного розвитку Секретаріату рекомендуватиме Президентові не підписувати закон.

“Ми рекомендуватимемо не підписувати такий закон про бюджет України», - підсумував О.ШЛАПАК.

Як повідомляв УНІАН, в прийнятому сьогодні ВР законі про держбюджет на 2007 рік доходи державного бюджету заплановано в сумі 147 млрд. 888 млн. грн., витрати - 161 млрд. 819 млн. грн.

Граничний розмір дефіциту держбюджету на 2007 рік заплановано в сумі 15 млрд. 715 млн. грн.

Надходження від приватизації - в обсязі 10 млрд. 587 млн. грн.

Прожитковий мінімум на 2007 рік затверджено в розмірі з 1 січня - 492 грн., з 1 квітня – 501 грн., з 1 жовтня – 510 грн.

Розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2007 року встановлюється на рівні 400 грн. в місяць, з 1 липня – 420 грн. і з 1 грудня – 450 грн.