Україна потребує підтримки в усіх сферах, відзначає президент України.

Президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що Сполучені Штати Америки мають бути відкрити до можливості застосування Україною далекобійного озброєння. Це має бути вирішальним фактором стримування Росії, сказав він під час відео звернення з фронту до учасників Конференції ЄС з питань розширення у Брюсселі, трансляція якого відбувалася на Euronews.

Спочатку у Зеленського запитали, чи можна виграти війну військовим шляхом, або припинення війни вимагатиме переговорів, як це відстоює президент США Дональд Трамп.

Президент України наголосив, що вибір воєнного шляху – це лише вибір Росії, і без сумнівів, Росія прагне добитися воєнної перемоги.

Водночас, Зеленський не вірить, що Росії це вдасться, але міжнародним партнерам України, європейцям, треба вирішити питання підтримки України. Йдеться, у тому числі, про фінансування внутрішнього виробництва зброї Україною, про підтримку системами протиповітряної оборони, і загалом – надавати підтримку Україні в усіх сферах.

"Сполучені Штати мають бути відкритими до можливостей далекобійного озброєння. Це дуже важливо. Навіть як фактор стримування нам треба це мати для використання. Ми потребуємо підтримки від США. Ми потребуємо підтримки від президента Трампа щодо цього. Це матиме вирішальний тиск на Росію", - наголосив Зеленський.

Також він відзначив важливість санкційного тиску на Росію.

Ракети Tomahawk для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Україна прагне отримати від США далекобійні крилаті ракети Tomahawk. Водночас, адміністрація Трампа не поспішає з наданням Україні цього виду озброєння. Нещодавно американський президент заявив, що не розглядає можливість надання Україні цих ракет.

Однак, як пишуть ЗМІ, він ще може піти на цей крок. "Я можу змінити свою думку, але на даний момент я цього не роблю", - сказав він якось журналістам. Зокрема, нещодавно стало відомо, що Пентагон дав згоду на відправку Україні ракет великої дальності, про які Володимир Зеленський давно просить адміністрацію Трампа.

