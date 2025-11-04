За інформацією розвідників, близько 10 тисяч військових КНДР наразі розгорнуті поблизу російсько-українського кордону.

Північна Корея з вересня відправила до РФ близько 5000 "будівельників" для допомоги у "відновленні інфраструктури". Про це заявив південнокорейський депутат Лі Сон-Квен, цитує Euractiv.

"Близько 5000 північнокорейських будівельних військ з вересня поетапно передислокуються до Росії і, як очікується, будуть мобілізовані для відновлення інфраструктури", - зазначив він.

За його словами, "були виявлені постійні ознаки підготовки та відбору персоналу для розгортання додаткових військ".

Водночас, за даними південнокорейської розвідки, близько 10 тисяч військових КНДР наразі розгорнуті поблизу російсько-українського кордону.

У Південній Кореї оцінюють, що на війні в Україні загинуло щонайменше 600 північнокорейських солдатів, ще тисячі отримали поранення.

Аналітики підкреслюють, що КНДР отримує від РФ фінансову допомогу, військові технології, продовольство та енергоносії в обмін на відправлення військ, завдяки чому Пхеньян уникає наслідків міжнародних санкцій, накладених за його ядерну та ракетну програми.

Своєю чергою міжнародна група з моніторингу санкцій написала у своєму звіті минулого місяця, що Північна Корея планує відправити "40 000 робітників до Росії, включаючи кілька делегацій ІТ-фахівців".

Згідно із санкціями ООН, робітникам КНДР заборонено заробляти гроші за кордоном.

Як писав УНІАН, раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав "взірцем і елітою" війська, які воювали проти України. За його словами, він планує перетворити війська країни на "сильну та героїчну армію, яка завжди перемагає".

"Солдати Штурмового корпусу ідеально виконали рішення партії, проявивши народний героїзм і неперевершений бойовий дух", - сказав Кім Чен Ин.

Водночас двоє полонених солдатів КНДР заявили, що хочуть втекти до Південної Кореї. Зокрема під час розмови з журналісткою вони благали її пообіцяти, що вона повернеться за ними.

Зазначається, що Конституція Південної Кореї передбачає, що всі корейці, включаючи північних, є повноправними громадянами, а в Сеулі уточнили, що таке правило поширюється й на військовополонених в Україні.

