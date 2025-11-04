На початку листопада на світовому ринку комплектуючих зафіксовано різке зростання цін на процесори Intel та AMD. За даними аналітичної платформи ChannelGate, вартість популярних моделей збільшилася на 5-20 доларів лише за кілька днів.
Особливо помітно подорожчали процесори AMD лінійки Ryzen 5000, а також більшість моделей Intel Core 12-го, 13-го і 14-го поколінь. При цьому актуальні рішення сімейств Ryzen 9000 і Core Ultra 200S продаються за колишніми цінами.
Експерти пов'язують зростання цін із дефіцитом компонентів і підвищеним попитом на обчислювальні потужності, особливо з боку індустрії ШІ. Кілька великих дистриб'юторів повідомили про тимчасові перебої з поставками, очікуючи подальшого підвищення цін.
Зазначається, що якщо тенденція збережеться, то до кінця 2025-го подорожчання може поширитися і на роздрібний сегмент. Покупцям, які планують оновлення ПК на старших моделях Ryzen або Core, радять поквапитися, поки нові цінові хвилі не дійшли до магазинів.
Тим часом ціни на оперативну пам'ять у всьому світі б'ють нові рекорди. У 2025 році попит на ОЗП з боку ШІ-виробників буквально "з'їв усі виробничі потужності", пише джерело.
