Якщо ви планували покупку старих поколінь процесорів (наприклад, Ryzen 5000), можливо, варто діяти швидше.

На початку листопада на світовому ринку комплектуючих зафіксовано різке зростання цін на процесори Intel та AMD. За даними аналітичної платформи ChannelGate, вартість популярних моделей збільшилася на 5-20 доларів лише за кілька днів.

Особливо помітно подорожчали процесори AMD лінійки Ryzen 5000, а також більшість моделей Intel Core 12-го, 13-го і 14-го поколінь. При цьому актуальні рішення сімейств Ryzen 9000 і Core Ultra 200S продаються за колишніми цінами.

Експерти пов'язують зростання цін із дефіцитом компонентів і підвищеним попитом на обчислювальні потужності, особливо з боку індустрії ШІ. Кілька великих дистриб'юторів повідомили про тимчасові перебої з поставками, очікуючи подальшого підвищення цін.

Відео дня

Зазначається, що якщо тенденція збережеться, то до кінця 2025-го подорожчання може поширитися і на роздрібний сегмент. Покупцям, які планують оновлення ПК на старших моделях Ryzen або Core, радять поквапитися, поки нові цінові хвилі не дійшли до магазинів.

Тим часом ціни на оперативну пам'ять у всьому світі б'ють нові рекорди. У 2025 році попит на ОЗП з боку ШІ-виробників буквально "з'їв усі виробничі потужності", пише джерело.

Раніше Steam назвав найпопулярнішу конфігурацію геймерського ПК восени 2025 року. На першу сходинку серед відеокарт повернулася GeForce RTX 3060, а все більше геймерів переходять на Windows 11.

УНІАН розповідав, які б/в комплектуючі для ПК можна купувати, а які не варто. На чомусь можна заощадити, а ось деякі елементи комп'ютера краще брати тільки новими.

Вас також можуть зацікавити новини: