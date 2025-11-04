Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,33 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 5 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,07 гривні за долар. Таким чином українська валюта послабилася на 3 копійки.

При цьому на сайті регулятора зазначається, що по відношенню до євро гривня посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 48,33 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 10 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,08/42,11 грн/дол., а євро - 48,36/48,38 грн/євро.

В обмінниках середній курс долара 4 листопада становить 42,09 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,97 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,75 грн/євро, а курс продажу – 48,58 грн/євро.

При цьому курс долара до гривні у "ПриватБанку" зріс на 10 копійок і складає 42,20 гривні за долар. Курс євро в банку впав на 5 копійок і складає 48,75 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,60 гривні, а євро - за курсом 47,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько зазначила, що протягом тижня на гривню не очікують занадто відчутні коливання, а ситуація на валютному ринку супроводжуватиметься відносною стабільністю.

