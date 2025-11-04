Президент України не хоче, аби угорський прем’єр підтримував Росію.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Україна не повинна нічого пропонувати прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, аби той припинив блокування відкриття кластерів з переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Натомість, Угорщина має щось пропонувати Україні, бо вона захищає усю Європу від російської агресії. Про це глава держави сказав під час відеозвернення з фронту до учасників Конференції ЄС з питань розширення у Брюсселі (Трансляція відбувалася на Euronews).

Спочатку у Зеленського запитали, що він готовий запропонувати угорському прем’єру Орбану, аби припинилося блокування Угорщиною, відкриття переговорних кластерів для вступу до Євросоюзу.

Як він наголосив, Україна не повинна торгувати своїми цінностями. При цьому, президент вважає угорський народ дружнім, і що угорці підтримують українців.

На його переконання, лідери країн не мають права думати лише про себе і про вибори, і важливо не втратити гарні сусідні відносини.

"Я не думаю, що я повинен щось запропонувати Віктору Орбану. Я думаю, що Віктор Орбан повинен щось запропонувати Україні, яка захищає усю Європу від Росії. І навіть зараз, під час цієї війни, ми не отримали жодної підтримки від нього, підтримки нашого бачення життя", - відзначив Зеленський.

Як додав глава держави, в Україні не хочуть, аби Орбан підтримував Росію. Президент сказав:

"Бо блокування шляху України до ЄС є дуже специфічною підтримкою Путіна зі сторони Віктора Орбана. І це точно не є добрим, на мою думку".

Війна в Україні - позиція Орбана

Як повідомляв УНІАН, Орбан вважає, що мирну угоду між Україною та Росією щодо закінчення війни мають підписати саме в Будапешті. Водночас, від початку російського повномасштабного вторгнення Орбан виступав проти надання України військової підтримки.

Він систематично намагається блокувати ініціативи підтримки України в межах Євросоюзу. Зокрема, він виступає проти зближення України з ЄС і набуття нашою країною повноправного членства.

