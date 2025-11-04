Відповідальні за шикування та загибель військових під час дії режиму воєнного стану, що суперечить наказам вищого військового командування, через загрозу російських ракетних ударів, мають бути покарані.
Про це в етері Еспресо сказав член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.
"Треба враховувати швидкість балістичних ракет, які до будь-якої точки України долітають за лічені хвилини. Тому питання не в тому, що заборонено шикувати особовий склад безпосередньо біля лінії бойового зіткнення або лінії фронту. А взагалі по всіх об'єктах, де розташовані наші військові, шикування є неприпустимим", - наголосив він.
Нардеп нагадав, що про це йдеться в низці наказів головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського, які були видані після низки ворожих ударів по полігонах.
"На превеликий жаль, завжди є людський чинник. За юридичною термінологією - це ексцес виконавця, конкретного командира. Можливо, він зі злочинною самовпевненістю думає, що подібні нещасні випадки і трагічні ситуації саме з його підрозділом не трапляться. Тому дозволяє собі ухвалювати такі рішення", – наголосив Веніславський.
При цьому зазначив, що має бути жорстка відповідальність і суворе покарання тих, хто нехтує такими наказами головнокомандувача ЗСУ в умовах режиму воєнного стану і це призводить до загибелі людей.
"Тоді це буде стримуючим чинником для інших, щоб не допускати таких порушень, не виконуючи вимог військового керівництва країни", - наголосив Веніславський.
За його словами, рішення щодо шикування, коли йдеться про загрозу для життя і здоров’я українських військовослужбовців, - абсурдні.
Як повідомляв УНІАН, за даними пресслужби Угруповання військ "Схід" російські окупанти 1 листопада завдали ракетно-дронового удару по громадах Дніпропетровської області, внаслідок якого загинули військові.
Повідомлялося, що працюють відповідні правоохоронні органи, зокрема перевіряються обставини щодо дотримання й виконання вимог розпоряджень головнокомандувача та Генерального штабу ЗСУ про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборони (обмеження) розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення у непризначених для цього місцях.
Журналіст ТСН Дмитро Святненко повідомив, що у Дніпропетровській області росіяни балістикою атакували військових, яких зібрали на урочисте шикування для нагородження. Там, зокрема, загинув його брат - 43-річний Володимир Святненко із позивним "Знахар", який був пілотом БПЛА та служив у 35 окремій бригаді морської піхоти.
Зазначав, що зібрали найкращих пілотів і піхотинців бригади на відкритій місцевості, куди і прилетіла балістика.
Після того ДБР розпочало перевірку обставин події. А у ЗСУ повідомили, що Командування 30-го корпусу морської піхоти провело відсторонення на відповідних посадах в бригаді.