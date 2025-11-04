Йдеться про ситуацію на Дніпропетровщині.

Відповідальні за шикування та загибель військових під час дії режиму воєнного стану, що суперечить наказам вищого військового командування, через загрозу російських ракетних ударів, мають бути покарані.

Про це в етері Еспресо сказав член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"Треба враховувати швидкість балістичних ракет, які до будь-якої точки України долітають за лічені хвилини. Тому питання не в тому, що заборонено шикувати особовий склад безпосередньо біля лінії бойового зіткнення або лінії фронту. А взагалі по всіх об'єктах, де розташовані наші військові, шикування є неприпустимим", - наголосив він.

Нардеп нагадав, що про це йдеться в низці наказів головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського, які були видані після низки ворожих ударів по полігонах.

"На превеликий жаль, завжди є людський чинник. За юридичною термінологією - це ексцес виконавця, конкретного командира. Можливо, він зі злочинною самовпевненістю думає, що подібні нещасні випадки і трагічні ситуації саме з його підрозділом не трапляться. Тому дозволяє собі ухвалювати такі рішення", – наголосив Веніславський.

При цьому зазначив, що має бути жорстка відповідальність і суворе покарання тих, хто нехтує такими наказами головнокомандувача ЗСУ в умовах режиму воєнного стану і це призводить до загибелі людей.

"Тоді це буде стримуючим чинником для інших, щоб не допускати таких порушень, не виконуючи вимог військового керівництва країни", - наголосив Веніславський.

За його словами, рішення щодо шикування, коли йдеться про загрозу для життя і здоров’я українських військовослужбовців, - абсурдні.

Як повідомляв УНІАН, за даними пресслужби Угруповання військ "Схід" російські окупанти 1 листопада завдали ракетно-дронового удару по громадах Дніпропетровської області, внаслідок якого загинули військові.

Повідомлялося, що працюють відповідні правоохоронні органи, зокрема перевіряються обставини щодо дотримання й виконання вимог розпоряджень головнокомандувача та Генерального штабу ЗСУ про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборони (обмеження) розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення у непризначених для цього місцях.

Журналіст ТСН Дмитро Святненко повідомив, що у Дніпропетровській області росіяни балістикою атакували військових, яких зібрали на урочисте шикування для нагородження. Там, зокрема, загинув його брат - 43-річний Володимир Святненко із позивним "Знахар", який був пілотом БПЛА та служив у 35 окремій бригаді морської піхоти.

Зазначав, що зібрали найкращих пілотів і піхотинців бригади на відкритій місцевості, куди і прилетіла балістика.

Після того ДБР розпочало перевірку обставин події. А у ЗСУ повідомили, що Командування 30-го корпусу морської піхоти провело відсторонення на відповідних посадах в бригаді.

