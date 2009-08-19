Експерти не бачать підстав говорити про серйозне поліпшення в економіці

Експерти вважають, що говорити сьогодні про серйозне поліпшення динаміки розвитку економіки немає підстав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник директора Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАНУ Валерій НОВИЦЬКИЙ сьогодні на прес-конференції.

«Говорити про серйозні поліпшення в українській економіці я б сьогодні не наважився» - зазначив він.

За словами експерта, сьогодні в країні не проводять ніяких структурних реформ, які б давали підстави розраховувати на позитивні результати в майбутньому.

Крім того, В.НОВИЦЬКИЙ вважає, що на сьогодні, в умовах кризи, Україна певною мірою позбулася своєї незалежності, оскільки втратила здатність впливати на розвиток економіки.

Так на думку В.НОВИЦЬКОГО, зниження темпів спаду ВВП України за підсумками другого кварталу 2009 року може пояснюватися не стільки оздоровленням українського економіки, скільки зміною динаміки попиту на продукцію українського експорту.

Він зазначив, що 75% загального обсягу інвестицій в українську економіку прямують на розвиток «відсталого виробництва», пов`язаного, насамперед, із видобуванням природних копалин, замість того щоб розвивати в країні інноваційні технології.

«Україна закладає на майбутнє своє відставання, і тим самим перетворюється на сировинний придаток», - підкреслив В.НОВИЦЬКИЙ.

В цілому він вважає, що Україна, котра й так «уже скотилася в периферійне болото», терміново потребує нових інструментів впливу на економіку.

У свою чергу, старший економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар ГАЗИЗУЛЛІН зазначив, що в другому кварталі 2009 року справді відбулося уповільнення спаду ВВП, при цьому динаміка розвитку по галузях була досить різною. Так, у літні місяці покращала ситуація в металургії, але, в той же час, погіршення мало місце в торгівлі.

На його думку, якщо дані тенденції збережуться, то за підсумками року можна розраховувати більше на позитив, оскільки вплив металургії на валові показники розвитку економіки істотніші.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, спад валового внутрішнього продукту (ВВП) України в другому кварталі цього року проти аналогічного періоду 2008 року склав 18% проти 20,3% в першому кварталі ц.р.