Янукович більше не вірить Тимошенко на слово

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що уряд Юлії ТИМОШЕНКО виявляє популістську турботу про шахтарів лише після трагічних подій чи з нагоди свят.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні у Києві під час прямої телефонної лінії з нагоди Дня шахтаря.

В.ЯНУКОВИЧ критично оцінив намір уряду виділити 100 млн. грн. на забезпечення безпеки шахтарської праці, про що Ю.ТИМОШЕНКО оголосила учора, 25 серпня, після аварії на шахті ім.Кірова в Макіївці, внаслідок якої загинуло 8 гірників.

«Як тільки щось трапляється, одразу ми чуємо гасла: ми допоможемо, ми виділимо додаткові кошти, наведемо порядок тощо. Підходять свята – усі їдуть в шахтарські регіони святкувати День шахтаря. Закінчилися свята – забули про шахтарів. Поїхали із шахти, де трапилася аварія, – знову забули, що життя далі продовжується», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Лідер Партії регіонів наголосив, що в Україні спостерігається критична тенденція зниження видобутку вугілля, зокрема, за його інформацією, лише цього року видобуток скоротився на понад 2 млн. тонн.

«Я не пам’ятаю більш складної ситуації у вугільній промисловості за останні 30-40 років», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що на початку чергової сесії Верховної Ради 1 вересня Партія регіонів порушуватиме питання про належне фінансування вугільної промисловості, зокрема, щодо забезпечення безпеки праці шахтарів.