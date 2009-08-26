Янукович більше не вірить Тимошенко на слово
Каже, спершу обіцяє, потім забуває
Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що уряд Юлії ТИМОШЕНКО виявляє популістську турботу про шахтарів лише після трагічних подій чи з нагоди свят.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні у Києві під час прямої телефонної лінії з нагоди Дня шахтаря.
В.ЯНУКОВИЧ критично оцінив намір уряду виділити 100 млн. грн. на забезпечення безпеки шахтарської праці, про що Ю.ТИМОШЕНКО оголосила учора, 25 серпня, після аварії на шахті ім.Кірова в Макіївці, внаслідок якої загинуло 8 гірників.
«Як тільки щось трапляється, одразу ми чуємо гасла: ми допоможемо, ми виділимо додаткові кошти, наведемо порядок тощо. Підходять свята – усі їдуть в шахтарські регіони святкувати День шахтаря. Закінчилися свята – забули про шахтарів. Поїхали із шахти, де трапилася аварія, – знову забули, що життя далі продовжується», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Лідер Партії регіонів наголосив, що в Україні спостерігається критична тенденція зниження видобутку вугілля, зокрема, за його інформацією, лише цього року видобуток скоротився на понад 2 млн. тонн.
«Я не пам’ятаю більш складної ситуації у вугільній промисловості за останні 30-40 років», - сказав він.
В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що на початку чергової сесії Верховної Ради 1 вересня Партія регіонів порушуватиме питання про належне фінансування вугільної промисловості, зокрема, щодо забезпечення безпеки праці шахтарів.