Влада Києва розбазарила землі на 4,1 млрд. грн

Влада Києва при здійсненні операцій із земельними ділянками, якими розпоряджається Київрада, знехтувала інтересами громади і завдала збитків бюджету міста на суму понад 4,1 млрд. грн.

Як повідомили УНІАН у Головному контрольно-ревізійному управлінні України, про це свідчать результати державного фінансового аудиту виконання бюджету Києва за 2007-2008 роки та перший квартал 2009 року, проведеного на виконання доручення Кабінету міністрів у березні-липні поточного року.

У 2007-2008 роках міською радою було укладено 1289 договорів оренди земельних ділянок, за якими передано в оренду 2,3 тис. га землі. У цей же період рішеннями міськради у власність громадян та юридичних осіб передано земель державної власності (розмежування в Києві земель державної та комунальної власності не проведено - КРУ) площею понад 2,5 тис. га. Однак при цьому шляхом продажу та зарахування до бюджету відповідних надходжень відчужено лише 135 земельних ділянок площею всього 233,4 га.

Як було з’ясовано у ході аудиту, через невикористання радою права передбачати у договорах оренди сплату орендної плати з моменту їхнього укладення, бюджетом міста втрачено понад 41 млн. грн. Встановлено, що договори оренди укладаються і реєструються через 3 - 23 місяці після прийняття міськрадою рішення про надання земельної ділянки в оренду. Протягом всього цього періоду орендарі фактично безкоштовно користуються наданою їм земельною ділянкою і не зацікавлені якнайшвидше укладати відповідні правочини.

Ще гіршою у плані втрат фінансових ресурсів, зазначають у ГоловКРУ, виглядає діяльність столичної влади при відчуженні земельних ділянок на користь фізичних та юридичних осіб. У 2007-2008 роках одна сотка землі у столиці продавалася в середньому за 104,3 тис. грн, хоча її середня ринкова вартість у цей період коливалась від 100 тис. грн. до 268,9 тис. грн. за сотку.

Через незастосування середніх ринкових цін стосовно земельних ділянок (233,4 га), проданих за рішенням міської влади, бюджетом міста втрачено доходи в сумі понад 2,1 млрд. грн.

Складається враження, йдеться у повідомленні КРУ, що у збільшенні надходжень до бюджету від продажу земельних ділянок міська влада є абсолютно не зацікавленою, адже застосовувались як законні, так і відверто незаконні методи для заниження вартості відчужуваної землі.

В окремих випадках міською радою приймались рішення щодо надання земельних ділянок в короткострокову оренду з послідуючим наданням орендарю переважного права її викупу. Це давало змогу потенційному власнику земельної ділянки уникати застосування процедури відкритих земельних торгів.

Наприклад, згідно з договором від 7 березня 2007 року, укладеним між Київрадою і ЗАТ «Полюс», товариству передано в оренду земельну ділянку площею 4,457 га на перетині вул. М.Закревського, вул. О.Сабурова та вул. Електротехнічної строком на 1 рік. Через 6 місяців на підставі договору продажу від 10 вересня вказана земельна ділянка була відчужена шляхом викупу. Розрахунково встановлено, що за умови виставлення вищевказаної земельної ділянки на земельні торги додатково можна було б отримати щонайменше 7,4 млн. грн.

При цьому застосовувалась не чинна (здійснена більш, ніж за 1-3 роки до моменту продажу) експертна оцінка земельних ділянок, а Київська влада не висувала вимог щодо її корегування на дату фактичного продажу. Це призвело до втрати близько 94 млн. грн., наголошують у ГоловКРУ.