Експерт побачив «головну пастку» для Януковича

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ вважає, що перемога голови Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА або лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на президентських виборах призведе до ослаблення західного вектора інтеграції України.

Про це він заявив у своїй статті для тижневика «Дзеркало тижня».

На думку В.КАРАСЬОВА, якщо майбутнім главою держави стане Ю.ТИМОШЕНКО, їй доведеться лавірувати між побажаннями свого електорату й жорстким тиском з боку Кремля.

«З одного боку буде прозахідно налаштований український виборець, без якого у неї не буде достатньо голосів для перемоги, а з іншого - змушування до виконання ультимативних вимог Москви. Даний варіант провокуватиме постійне лавірування й метання між Заходом і Москвою», - прогнозує політолог.

В.ЯНУКОВИЧ, на думку В.КАРАСЬОВА, в разі перемоги на президентських виборах також зазнаватиме взаємопротилежного впливу свого проросійського електорату й Кремля з одного боку, і побажань представників великого капіталу з своєї партії - з іншого.

«Головна пастка для ЯНУКОВИЧА полягатиме у відносинах з представниками великого капіталу у своїй партії, які орієнтовані більшою мірою на західні ринки й політико-економічну дистантність від російської моделі державно-авторитарного капіталізму», - упевнений В.КАРАСЬОВ.

На думку експерта, будь-який з цих варіантів призведе до ослаблення прозахідного вектора політики України.

«І у першому, і в другому випадку в найближчі 10 років слід очікувати уповільнення і зупинення руху України в західному векторі інтеграції. А для Росії найближчі 10-15 років - це передих для роботи з українським суспільством з метою його переорієнтації на інтеграцію в російський геополітичний, геоекономічний і геокультурний простір», - передбачає політолог.