Медведєв не згоден на зміну умов оплати транзиту газу через Україну

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив керівникові «Газпрому» Олексію МІЛЛЕРУ у відносинах з Україною дотримуватися укладеного контракту і не погоджуватися на зміни умов оплати транзиту російського газу через Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про те, що такі пропозиції лунають з Києва, О.МІЛЛЕР повідомив сьогодні Д.МЕДВЕДЄВУ на робочій зустрічі.

Зокрема, на питання Президента РФ про те, чи передбачає договір зміни, які пропонує Україна, О.МІЛЛЕР відповів негативно.

«Тоді і не платіть! Потрібно діяти відповідно до укладеного договору. Ми спеціально його готували, він у муках і трудах дістався, ми за ним і працюємо», - наголосив Д.МЕДВЕДЄВ.

«На ньому й потрібно будувати свої відносини, потрібно діяти відповідно до зобов`язань, які сторони приймали. Не потрібно нічого вигадувати. У нас також не найпростіші часи», - додав він.

Окрім того, керівник «Газпрому» повідомив Президентові Росії про стан відносин з українською стороною.

«Україна впродовж останніх двох місяців платить в повному обсязі за постачання російського газу. Але нам доводиться чути з боку українських партнерів, що було б непогано розглянути питання про передоплату через транзитний тариф», - сказав О.МІЛЛЕР.

Він відзначив, що на сьогодні за транзит російського газу через територію України сплачено до першого кварталу 2010 року включно.

У свою чергу, Д.МЕДВЕДЄВ відзначив, що потрібно вітати своєчасну оплату українською стороною за поставлений газ.

«Те, що українські партнери платять, це добре, це можна лише вітати, Це ознака того, що наші партнери належним чином виконують свої зобов`язання», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що досягла домовленості з російською стороною про те, що «Нафтогаз» оплачуватиме тільки фактично спожитий обсяг газу. Зокрема, на 2010 рік прогнозується імпорт 27 млрд. куб. м газу.

2 вересня НАК «Нафтогаз України» заявив, що прогнозує в 2010 році збільшення ставки на транзит російського газу на рівні 57-60% існуючого на сьогодні розміру ставки - 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км. За прогнозами компанії, в 2010 році ставка на транзит російського газу становитиме 2,67-2,72 дол. за тис. куб. м на 100 км.

3 вересня Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що з 1 січня 2010 р. суттєво підвищується вартість транзиту російського газу територією України до Європи.

3 вересня офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ заявив, що «тариф на транспортування газу територією України визначається за формулою, закладеною в контракті. Залежно від цін на нафту, значення тарифу може бути різним. На даний момент прогноз «Газпрому» наступного року - 2,56-2,7 долара за тисячу кубометрів на 100 кілометрів».

У 2009 році ставка на транзит російського газу становить 1,7 дол. за тисячу кубометрів на 100 км.