Міліція підловила губернатора: його авто щодня «намотувало» 2 тис. км

Проти голови Тернопільської облдержадміністрації Юрія ЧИЖМАРЯ може бути порушена кримінальна справа за розтрату майна.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС України у Тернопільській області.

«Як було встановлено під час проведення 28 серпня ц.р. незалежної автокриміналістичної експертизи фахівцями ТОВ «Престиж-авто» міста Хмельницького, лише за чотири місяці ц.р. автомобіль голови Тернопільської ОДА Юрія ЧИЖМАРЯ «Фольксваген Таурег» має пробіг 265 тисяч кілометрів! Неважко підрахувати, що керівнику області треба було щодня проїжджати 2 тис. 150 кілометрів, автомобілю ж рухатися 24 години на добу зі швидкістю 90 кілометрів. За таких умов неможливо було ані виходити з легковика, ані заправляти її пальним, а під час руху ремонтувати. Саме таких висновків дійшли тернопільські міліціонери, перевіривши використання службового автотранспорту в Тернопільській обласній держадміністрації. Куди ділося списане пальне – встановлюють слідчі», - зазначається у повідомленні ВЗГ.

Після завершення розслідування за виявленими фактами вирішуватиметься питання про порушення кримінальної справи за статтею 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата чужого майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Крім того, директор комунального автотранспортного підприємства Тернопільської обласної ради Роман ФЕДУНИК сьогодні повідомив УНІАН, що 18 серпня КАТП, яке обслуговує автопарк Тернопільської облдержадміністрації, звернулося до Господарського суду Києва з позовом до керівництва Тернопільської ОДА, яке відмовляється визнавати заборговані автотранспортному підприємству кошти у розмірі 750 тис. грн. за обслуговування автомобілів керівництва ОДА, серед яких і авто Ю.ЧИЖМАРЯ.

«Керівництво ОДА не визнає заборгованих грошей в сумі 750 тисяч гривень за надані послуги, використані понад ліміт, відмовляється їх платити. Ми були змушені звернутися до суду», - зазначив Р.ФЕДУНИК.