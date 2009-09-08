Водій БМВ, на якого вішають ДТП з кортежем Тимошенко, не їсть і не спить

Водій «БМВ», на якого вішають ДТП з кортежем Тимошенко, боїться за свою сім`ю і каже, що очевидцям вже починають надзвонювати якісь дивні люди. Про це пише "Газета по-киевски". Нагадаємо, 28 серпня на Дніпровському спуску в автомобіль супроводу в`їхав прем`єрський «Мерседес». Самої Тимошенко в машині не було. За інформацією "Української правди",кортеж повертався з Борисполя (прем`єр полетіла до Луганська). Проте, кортеж їхав на недопустимій законом високій швидкості і з мигалками.

Зараз ДАІ доводить, що винен водій «БМВ», який нібито створив аварійну ситуацію перед прем`єрськими авто. Киянин, на якого вішають «всіх собак», стверджує, що правил не порушував, а всі звинувачення голослівні.

– Після 28-го числа, коли трапилася ця аварія, я не їм і не сплю, – розповів медик, що опинився на своєму «БМВ» 3-ої моделі неподалік кортежу. – Мені шиють зараз все що завгодно. А насправді я просто опинився не в тому місці і не у той час. Того дня було свято – Пречиста, я їхав в Лавру. Повертав з Дніпровського спуску в «кишеню», раптом почув стукіт. Що трапилося пізніше, я вже повторював багато раз – співробітники ДАІ мене облаяли, забрали права.

Водій «БМВ» каже, що у нього є два свідки, які можуть підтвердити його слова. Проте одному з них, який давав свідчення даїшникам, вже дзвонили з якоїсь спецслужби. Погроз не було, тільки строго перепитали, мовляв, ви упевнені, що все трапилося саме так, як сказали?

– Я не знаю, що може відбутися завтра, боюся за себе і сім`ю, – говорить киянин, якого звинувачують в аварії. – Трапитися може все що завгодно, аж до того, що очевидців примусять відмовитися від своїх слів. Мені поки не загрожували, не було дзвінка і від Тимошенко.

Тим часом в спеціальному підрозділі ДАІ, який займається супроводом кортежів (колишня «Кобра») розповіли, що їх «Тойота» після удару прем`єрського «Мерседеса» постраждала трохи і вже в строю. Інспектор, що їхав за кермом битого авто, одержав «легкі тілесні». Отже про порушення кримінальної справи не може бути і мови.