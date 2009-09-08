Лавринович: ситуація зі списками виборців ще гірша, ніж 15 років тому

Державного реєстру виборців не існує, він наповнений персональними даними виборців лише на 30-40%. Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ в інтерв`ю «Лівому берегу».

За його словами, «зі списками (виборців) у нас дуже великі проблеми. Ситуація набагато гірша, ніж будь-коли раніше, ніж навіть у 1994, скажімо, року». При цьому О.ЛАВРИНОВИЧ переконаний, що «із законом, що передбачає використання для голосування тільки єдиного реєстру виборців, кампанію взагалі можна не починати. Ми її просто не проведемо... Тому що реєстру, як такого, не існує. За моїми даними, сьогодні він наповнений персональними даними виборців тільки на 30-40%. Та й то, певна їх частка некоректна – деякі прізвища записані по сім разів, тоді як інших взагалі немає».

О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що, зокрема й тому було вирішено, що найближча виборча кампанія пройде на основі списків, уточнених МВС, органами юстиції.

На зауваження журналіста, що це може призвести до фальсифікацій, О.ЛАВРИНОВИЧ сказав: «Якщо гіпотетично допустити проведення голосування на основі єдиного реєстру, що, з практичної точки зору, неможливо, - масштабні фальсифікації гарантовані. При використанні звичайних списків вони, звісно, теж можливі, але, з урахуванням присутності представників кандидатів у комісіях, на дільницях, у ЦВК, на всіх етапах кампанії, маловірогідні».

При цьому він зазначив, що не знає жодної країни світу, де б існуючий реєстр громадян використовувався б виключно для виборів. Так, Швеція голосує за списками місцевої податкової, Німеччина – МВС, в Україні функціонує Реєстр актів цивільного стану, що враховує навіть зміну прізвищ громадянами. «Ось, якщо б не існувало у нас в країні глобального бізнес-проекту під назвою «єдиний реєстр виборців», подібних питань не виникало б. І не витрачалися б даремно мільйони бюджетних коштів», - підкреслив О.ЛАВРИНОВИЧ.