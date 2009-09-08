У ПР озвучили умову - парламент буде розблокований в ту ж хвилину

Партія регіонів розблокує трибуну парламенту відразу ж після прийняття рішення про підвищення пенсій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це народний депутат, заступник голови Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ повідомив сьогодні журналістам у Донецьку після участі у відкритті пам`ятника генералу Миколі Ватутіну.

«Якщо буде прийняте рішення про підвищення пенсії, парламент буде розблоковано в ту ж хвилину, після того, як буде ухвалене це рішення», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ. Він додав, що тоді «ми дамо уряду час, необхідний для того, щоб підняти соціальні стандарти хоча б до рівня нормального прожиткового мінімуму - насамперед, заробітну плату вчителям і медичним працівникам».

При цьому депутат пояснив, що сьогодні «регіонали» поки що вимагають тільки одного – підвищення пенсій. «Учора ми спростили завдання - давайте піднімемо хоча б пенсії найбіднішим верствам населення, які вклали, як то кажуть, своє здоров`я, сили, талант, щоб побудувати нашу країну. Давайте хоча б почнемо з пенсії, перший крок зробимо, дивитимемося, що робити далі», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ. Він підкреслив, що ці вимоги «упираються в нерозуміння».

Відповідаючи на запитання журналістів, чи не розкрутить новий виток інфляції рішення парламенту підвищити пенсії, а потім зарплати бюджетникам, Б.КОЛЕСНІКОВ сказав: «...Якщо глибоко говорити про інфляцію, то виплати тих необхідних коштів, які нараховуються лікарям, інфляцію не розкрутять. На ці гроші долари не побіжать купувати. Це хоча б, щоб прожити більш-менш гідно».

Б.КОЛЕСНІКОВ відкинув звинувачення політичних опонентів у тому, що Партія регіонів, блокуючи парламент, дестабілізує ситуацію в країні і дискредитує владу. «Більше, ніж сама влада дестабілізувала ситуацію, дестабілізувати її просто неможливо. Я думаю, що ніхто, навіть Девід КОППЕРФІЛЬД не візьметься, щоб зробити гірше, ніж сьогодні, - додав він. - Ніякої дестабілізації немає. Все, що вони зробили, вже гірше не буває».