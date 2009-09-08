Тарасюк: Рух не піддався на тиск і продовжує політичне життя

Народний Рух України "ніколи не був проектом, а є силою, створеною за суспільною вимогою, яка існує до сьогоднішнього часу як необхідність в державі, таким чином рухівці будуть продовжувати відігравати важливу роль в політичному житті України".

Як повідомляє офіційний сайт партії, на цьому сьогодні під час прес-конференції наголосили голова НРУ, голова парламентського Комітету з питань європейської інтеграції Борис Тарасюк і його заступник по партії, секретар регламентного Комітету ВР Вячеслав Коваль.

«Народний Рух України – це політична сила, яка живе своїм складним, суперечливим життям через розколи, через всі події, які відбувалися за ці роки. Але Народний Рух України ніколи не був проектом. Це сила, яка була створена 1989 році за суспільною вимогою і яка існує до сьогоднішнього часу, як необхідність в державі. А проектів може виникати безліч. Історія показує, що кожен проект приречений», - наголосив, зокрема, В.Коваль.

В свою чергу Борис Тарасюк нагадав долю НДП, СДПУ(о) і партії «Наша Україна», яких "спіткала гірка участь". «Я пригадую, як побігли деякі рухівці в нову партію «Наша Україна» шукати кращої долі і посад. І де опинилася «Наша Україна», і вони разом з «Нашою Україною»?» - запитав він.

Тоді, зазначив Б.Тарасюк, з боку партнерів чинився тиск, щоб Рух ліквідувався і увійшов до нової партії. «Де були б рухівці і Народний Рух, якби ми піддались цьому тиску і увійшли в «Нашу Україну»? НРУ не піддався ні на цей тиск, ні на манівці і продовжує політичне життя», - наголосив голова партії.

На його думку, що рухівці будуть продовжувати відігравати важливу роль в політичному житті нашої держави.

«Саме завдяки рухівцям було припинено параліч Верховної Ради восени минулого року. Було створено нову коаліцію, обрано спікера і Верховна Рада почала виконувати свої функції, особливо в розпал фінансово-економічної кризи і приймати закони», - зазначив очільник Руху.