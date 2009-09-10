Яценюк звернувся до Ющенка, Тимошенко і Януковича з пропозицією

Народний депутат, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК звернувся до керівників держави з проханням підтримати мораторій на продаж державних та комунальних підприємств до прийняття Державної програми приватизації на 2008-2012 роки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”, А.ЯЦЕНЮК у листі до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, голови опозиційного уряду Віктора ЯНУКОВИЧА зазначає, що “продаж державного та комунального майна є неефективним способом виходу із кризової ситуації в економіці”.

За його словами, у майбутньому це може суттєво погіршити державну спроможність проводити ефективну економічну політику.

Лідер “Фронту змін” вважає, що продавати підприємства під час кризи невигідно, оскільки «в умовах кризи державний та місцеві бюджети отримають значно менше коштів, ніж Україна могла б отримати від продажу підприємств в умовах стабільного розвитку економіки”.

“Окрім цього, відчуження державного та комунального майна позбавить відповідні бюджети стабільного доходу, а також спричинить зростання рівня безробіття», - підкреслює А.ЯЦЕНЮК.

Лідер “Фронту змін” вважає, що хаотичне відчуження національного багатства не має стати черговим механізмом утримання електоральних рейтингів та джерелом фінансування президентської виборчої кампанії. Він також наголошує, що відповідно до статті 13 Конституції України власність не повинна використовуватися на шкоду людині й суспільству. «Це стосується всіх власників, зокрема й держави в особі її вищого керівництва», - йдеться у листі.

А.ЯЦЕНЮК просить керівництво держави підтримати ініційований ним проект постанови «Про мораторій на приватизацію державних та комунальних підприємств» (до прийняття Державної програми приватизації на 2008-2012 роки)», яким пропонує зупинити проведення будь-яких конкурсів, аукціонів та інших заходів з відчуження державного і комунального майна до прийняття Верховною Радою України чітких, прозорих та ефективних правил проведення приватизації.

Також А.ЯЦЕНЮК просить вищих посадових осіб України оприлюднити свою позицію з цього питання.

Лідер “Фронту змін” просить Президента зупинити дію розпорядження Кабінету міністрів від 3 грудня 2008 року № 1517, згідно з рішенням Ради національної безпеки та оборони України від 15 лютого 2008 року “Про забезпечення національних інтересів і національної безпеки у сфері приватизації та концептуальні засади їх реалізації”. Позиція РНБОУ полягає у тому, що уряд повинен проводити приватизацію державних підприємств на підставі Державної програми приватизації.

А.ЯЦЕНЮК, звертаючись до прем’єр-міністра, “лідера парламентської більшості” Ю.ТИМОШЕНКО, зазначає, що оскільки “відсутній єдиний законодавчий акт, який би комплексно регулював приватизацію державного та комунального майна”, то це є “суттєвою перешкодою для проведення ефективної та прозорої приватизації”. Він закликає її ініціювати доопрацювання і повторне внесення до парламенту Державної програми приватизації на 2008-2012 роки, а також особисто забезпечити супроводження цього документа у стінах Верховної Ради України та її комітетах, зокрема з використанням можливостей народних депутатів від БЮТ.

Як відомо, відповідно до розпорядження Кабміну від 3 грудня 2008 року № 1517, цього року передбачено повне або часткове відчуження понад 500 суб’єктів господарювання державної форми власності, серед яких ВАТ “Одеський припортовий завод”, ВАТ “Турбоатом”, ВАТ “Дніпроенерго”, ВАТ “Донбасенерго” та Криворізький гірничо-збагачувальний комбінат окислених руд.