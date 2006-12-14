Ющенко: життя українців залежить від настрою Януковича

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає варіанту скасування політичної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

За словами Президента, у сьогоднішньому діалозі слід зауважити декілька речей. «Давайте не будемо кривити душею і визнаємо, що останні зміни до Конституції були неконструктивними», - закликав В.ЮЩЕНКО. За його словами, вони не внесли ясності, на яку сподівалася українська громада.

В.ЮЩЕНКО сказав, що результатом цього є нинішня війна указів, війна постанов, «єралаш у кадрових призначеннях». “Це ненормально”, - підкреслив він.

Як зазначив Президент, якщо раніше життя країни залежало від того, з яким настроєм встане одна людина, і ця людина, за його словами, жила на Банковій, то зараз у нього складається враження, що життя українців залежить від настрою іншої однієї людини, і ця людина, за його словами, живе на Грушевського.

«Якщо ми залишимо таку ситуацію, то ми кожного дня будемо скочуватись до авторитарності», - сказав Президент.

Він нагадав, що продовження конституційної реформи є нагальним питанням. За його словами, конструктивний шлях – це визнати і публічно ініціювати удосконалення політичної реформи і форми її реалізації.

За словами В.ЮЩЕНКА, круглий стіл за участю представників різних політичних сил зможе дати відповідь на питання вдосконалення політичної системи.

Серед проблем, які є результатом недосконалості політичної реформи, В.ЮЩЕНКО назвав кадрову політику, питання зовнішньополітичних пріоритетів, питання імперативного депутатського мандату, загального нагляду прокуратури та багато інших. При цьому, за його словами, якщо «нам не вдасться цей крок, то тоді я змушений коментувати інший крок – скасування результатів реформи, і другий логічний крок – продовження реформи у тому політичному контексті, у тих політичних реаліях, які є».

Як наголосив Президент, якщо ми визнаємо факт необхідності змін, то монополії на цю тему ні у кого не може бути.

За його словами, необхідно напрацювати таку модель внесення змін, за якою кожна політична сила і представники різних гілок влади могли б долучитися до цього процесу.

Відповідаючи на запитання, Президент наголосив, що сьогодні є два варіанти розвитку подій. Перший варіант – це формування конституційної комісії, яка напрацює фундаментальні зміни до Конституції. Другий варіант – це скасування реформи і потім напрацювання цих самих змін.

Президент підкреслив, що він виступає за перший варіант, оскільки він набагато коротший і дешевший.

Він зауважив, що у разі скасування політичної реформи рано чи пізно все одно доведеться сідати за стіл переговорів для напрацювання нових змін.

«Я - за конструктивний варіант», - сказав Президент, додавши, що конструктивний варіант можна розпочати вже за два тижні – створити конституційну комісію. Але якщо цього не відбудеться, доведеться вдаватись до іншого – скасувати реформу, підкреслив В.ЮЩЕНКО.

«Можна і так, це, правда, дорожче і довше, тому я, як Президент, закликаю політичні сили до втілення першого варіанту», - сказав він.

Говорячи про закон №2222 про внесення змін до Конституції, Президент «виніс жовту картку» тим, хто працював над реформою.